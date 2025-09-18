Noches de terror en Centenario: dos tiroteos en 24 horas, una adolescente herida y un hombre que se salvó de milagro

Centenario atravesó otra noche de terror. En menos de 24 horas la ciudad registró dos episodios de enfrentamientos con armas, uno de ellos fue contra una casa y una adolescente de 14 años terminó herida, aunque no de gravedad.

En Centenario aumentaron los casos de violencia con armas y los vecinos están aterrados por la inseguridad. Desde el sitio Centenario Digital informaron que lo que más preocupa es que los últimos dos hechos fueron en menos de 24 horas.

El primero ocurrió el martes 16, el ataque con armas fue hacia un domicilio ubicado en barrio 118 Viviendas donde una adolescente de 14 años terminó herida en una de sus piernas. Afortunadamente fue asistida en el hospital local y confirmaron que solo era una herida superficial sin gravedad.

La Policía tras ser alertada del hecho, arribó al sitio y demoró a un hombre en una toma cercana al tanque de la segunda meseta, pero según lo informado, este no tenía el arma que habría utilizado en el hecho por el cual quedó en libertad a las pocas horas.

Cómo fue el segundo ataque en Centenario

El segundo hecho que alteró la tranquilidad de los vecinos ocurrió el miércoles por la noche. Desde el sitio local informaron que los disparos fueron emitidos por parte de motociclistas y también fue contra una vivienda.

Dentro de la casa afectada había un hombre que logró tirarse al piso y de milagro no resultó herido. Los efectivos policiales arribaron al sitio y constató lo ocurrido, sin embargo no pudieron dar con los atacantes.