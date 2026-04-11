Buscan a un hombre de 73 años en Zapala: piden ayuda para dar con su paradero

La Policía de Neuquén busca a un hombre de 73 años que fue visto por última vez el viernes 10 de abril en Zapala. Se trata de Irineo Fausto Aguirre Zabala y las autoridades iniciaron un operativo para ubicarlo. Solicitan colaboración de la comunidad para aportar información.

Según informó la Policía de Neuquén, el pedido fue emitido por la Comisaría 22° de la localidad. El parte oficial indica que fue visto por última vez en Elordi 221, Zapala el viernes 10 de abril sin una hora específica. La línea 911 está habilitada para compartir datos que permitan ubicarlo.

Búsqueda en Zapala: las características de Irineo Fausto Aguirre

Irineo tiene 73 años, mide 1,70 metros, es de contextura robusta y tez blanca. Presenta semilargos con canas y posee ojos marrones, según detalló el parte difundido por la fuerza provincial en el marco del operativo.

Al momento de su desaparición vestía una campera bordo, zapatillas grises, gorra marrón y mochila verde.

Las autoridades pidieron que cualquier información sea comunicada a la unidad policial, bajo el número (2942) 421213 o al sistema de emergencias. El pedido de paradero también fue difundido por la Municipalidad.