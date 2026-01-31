Buscan a una joven de 17 años de Cinco Saltos: el MPF activó el protocolo para dar con su paradero 

Este sábado, la Policía de Río Negro activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Brenda Guadalupe Fernández, una adolescente de 17 años que es intensamente buscada en Cinco Saltos y distintas localidades del Alto Valle.

Según la información oficial, Brenda mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física delgada, tez blanca, tiene cabello negro lacio, largo hasta por debajo de los hombros, con flequillo recto, y ojos marrones.

Entre sus señas particulares se detalló que posee un tatuaje en la muñeca derecha con el nombre “JAZMIN”, otro en la cintura del lado izquierdo con las siglas “DILAN”, y un piercing en la nariz.

Desde las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se comuniquen de manera inmediata al 911.

La búsqueda continúa activa y se solicita máxima difusión para facilitar su localización.