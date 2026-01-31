Operativo policial en Roca: detuvieron a una mujer por robar un supermercado y a dos hombres por escapar de un control

La Policía de Roca realizó varias intervenciones entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado que terminó con la detención de tres personas, una de ellas oriunda de Cipolletti.

Entre los hechos cometidos se registró robo a supermercados y un intento de fuga a un control policial.

Robo a supermercados de Roca: una mujer detenida

El primer episodio ocurrió minutos antes de las 20 en plena zona centro de Roca. Según la información aportada por el jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, bicipolicías que realizaban tareas de prevención por la calle Italia fueron alertados por una vecina sobre un robo en un cotillón.

Al llegar al sitio, la propietaria del comercio denunció que una mujer había ingresado y robado mercadería.

Tras un rápido rastrillaje, los efectivos interceptaron a la sospechosa en calle 9 de Julio, entre Italia y Sarmiento. Al realizar la revisión se llevaron la sorpresa de que la mujer también llevaba un importante botín de cosmética que incluía: 13 cremas de diversas marcas (Ponds, Teátrica y Nivea), y 2 aguas micelares Nivea.

En ese instante, personal de seguridad del supermercado Carrefour se acercó al lugar para denunciar que la misma mujer acababa de robar esos productos del sitio. Ante esta situación, la mujer fue detenida y alojada en la comisaría Tercera.

Persecución y resistencia: intentaron refugiarse en una vivienda tras huir en moto

El segundo procedimiento ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, un patrullero que circulaba por la intersección de Maipú y San Martín divisó una motocicleta Honda Tornado con dos ocupantes circular de manera sospechosa. Al notar la presencia policial, estos se dieron a la fuga.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la calle San Juan al 2300, los sospechosos decidieron abandonar la moto en la vereda para ingresar a un domicilio forzando un portón.

A pesar de su intento de escape a pie, la policía logró atraparlos. Según la información compartida por el comisario González, uno de los detenidos es un joven oriundo de la ciudad de Cipolletti, quien fue trasladado a la unidad policial por resistencia a la autoridad.