Confirmaron que el cuerpo hallado en el Canal Grande es del joven que era intensamente buscado en Roca

Un cuerpo fue hallado este viernes por la tarde en el Canal Grande, a la altura de la localidad de Cervantes. Luego del trabajo de las autoridades y el reconocimiento de familiares, se consató que el cuerpo hallado es del joven de 26 años que desapareció la noche del jueves en la zona conocida como “El Salto”, en General Roca.

El jefe de la Unidad Regional II, José González, confirmó este viernes por la tarde a DIARIO RIO NEGRO que el cuerpo hallado en el Canal Grande, a la altura de la localidad de Cervantes, pertenece a Agustín Nicolás Verón, el joven de 26 años que era intensamente buscado desde la noche del jueves tras desaparecer en la zona conocida como “El Salto”, en General Roca.

Luego del trabajo de Criminalística, la intervención de la Fiscalía y el reconocimiento por parte de familiares, se constató oficialmente la identidad del cuerpo encontrado.

El hallazgo se produjo en el sector del Puente Amarillo de Cervantes, ubicado a unos 150 metros del puesto caminero de acceso a la localidad, varios kilómetros aguas abajo del punto donde el joven fue visto por última vez.

Cabe recordar que desde la noche del jueves la Policía de Río Negro había activado un protocolo de búsqueda para dar con Agustín Verón, quien, según los primeros testimonios, se habría arrojado al canal alrededor de las 21:30 para intentar recuperar dinero que se le había caído al agua, sin lograr salir posteriormente.

Tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió por casi 24 horas, este viernes se produjo el hallazgo del cuerpo, que ahora deberá ser oficialmente identificado. En caso de confirmarse que se trata del joven desaparecido, se estima que el cuerpo habría sido arrastrado varios kilómetros por la fuerte corriente del canal hasta el punto donde fue encontrado.

Desapareció tras arrojarse al canal grande de Roca. Foto: Alejandro Carnevale.

Agustín Verón se encontraba junto a un amigo en la orilla del canal, en el sector de El Salto, a metros de la calle Vintter, cuando abrió su billetera y parte del dinero cayó al agua. En un intento por recuperarlo, se arrojó al canal y no pudo salir debido a la fuerza de la corriente.

El joven fue identificado como Agustín Nicolás Verón, de 26 años, de 1,70 metros de altura, contextura física robusta, cabello negro ondulado y tez blanca.

Las autoridades reiteraron el alto riesgo de ingresar al canal en zonas no habilitadas, especialmente en el sector de El Salto, donde el agua circula a gran velocidad y se forman remolinos y succión debido a los cambios de nivel del cauce.

El sector conocido como El Salto se encuentra a pocos metros de la intersección de calle Vintter con el canal de riego, donde existen saltos hidráulicos diseñados para disipar la energía del agua. Estas estructuras reducen la velocidad del flujo, pero generan condiciones extremadamente peligrosas para quienes ingresan al canal.