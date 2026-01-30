¿Quién era? Identificaron a la mujer víctima de femicidio en Bariloche

El femicidio se produjo en Tierra del Fuego 355 en el barrio Malvinas. Foto: Marcelo Martínez

En Bariloche se registró un nuevo caso de femicidio que conmocionó a toda la ciudad rionegrina. El caso aún está siendo investigado, pero ya hay un detenido acusado de ser el autor del brutal ataque.

La Fiscalía ordenó realizar los peritajes necesarios con el fin de determinar cómo ocurrió el episodio y además, también se espera el resultado de la autopsia que indicará la causa de muerte de la víctima de femicidio.

Identificaron a la mujer víctima de femicidio en Bariloche

En el transcurso de la mañana de este viernes, se reveló que la víctima del ataque en Bariloche fue identificada como María Angélica Zapata. Tenía 50 años y vivía en la casa donde fue hallada.

Según la información brindada a este medio, la mujer estaba tendida sobre una cama y presentaba varias heridas cortantes, las cuales le provocaron la muerte.

Investigan un femicidio en Bariloche: lo que se sabe del hecho

Efectivos de la comisaría 28 de Bariloche intervinieron cuando, durante la madrugada de este viernes, fueron alertados por la presencia de una mujer con «heridas de arma blanca»en el barrio Nuestras Malvinas.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que al llegar, constataron en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Tierra del Fuego, se encontraba la víctima tendida sobre la cama y presentaba «varias heridas cortantes». De forma inmediata, se solicitó una ambulancia, sin embargo al llegar confirmaron que la mujer, de 50 años, había muerto por las heridas.

Según la información aportada a este medio, en el lugar detuvieron a un hombre de 65 años quien fue apuntado como el autor del hecho.

La fiscalía ya solicitó al Cuerpo de Investigación Forense la concreción de la autopsia y además interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con la familia de la mujer.