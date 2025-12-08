Cayó el segundo detenido que escapó tras romper las rejas de una comisaría en Roca: así lo atraparon

Ramiro Sosa, fugado de la Comisaría Tercera, fue hallado oculto en un baño de un departamento en Roca durante un operativo nocturno.

Cuatro días después de su escape, Ramiro Ezequiel Sosa, de 24 años, fue recapturado durante un operativo realizado el domingo por la noche en Roca. El joven, que se había fugado de la comisaría Tercera junto a otro detenido, fue encontrado oculto en un departamento ubicado en la parte trasera de una vivienda del barrio Chacramonte. El viernes ya habían arrestado al otro evadido.

El procedimiento se llevó a cabo pasadas de las 22, luego de que un oficial del Destacamento 177 recibiera un aviso telefónico que señalaba la presencia del prófugo en una vivienda de la calle Los Coihues al 1300. De inmediato, una patrulla de la misma Unidad Tercera se dirigió hacia el lugar.

La ubicación del prófugo

Al llegar al domicilio, el personal policial entrevistó a la propietaria, quien autorizó el ingreso a la vivienda. Los uniformados revisaron los distintos sectores del terreno hasta que localizaron a Sosa escondido dentro del baño de un departamento posterior al inmueble principal.

Según el parte oficial, el joven se encontraba solo y no ofreció resistencia al momento de su aprehensión. Tras ser reducido, fue trasladado nuevamente a la comisaría Tercera, desde donde se había fugado días atrás.

La intervención judicial

El fiscal de turno, Gastón Britos Rubiolo, fue notificado de inmediato sobre la detención y dispuso las directivas correspondientes para continuar con el proceso penal. Desde la unidad policial confirmaron que se reforzaron las medidas de seguridad tras la recaptura.

Antecedentes de la fuga

Sosa era uno de los dos detenidos que habían escapado de la Tercera. El otro prófugo, Luca Torres, había sido detenido el viernes anterior en el barrio Fiske Menuco. Con la captura de Sosa, ambos ya fueron puestos nuevamente a disposición de la Justicia.