Video: Mató una mujer en 2017, cumplió su condena, recuperó el carnet y volvió a chocar ebrio en Roca

El hombre que mató a una mujer en 2017 manejando alcoholizado recuperó el carnet y chocó de nuevo en Roca. Foto Captura.

Oscar De Piano volvió a estar en el centro de la escena judicial y policial de Roca. El hombre, condenado en 2017 por causar la muerte de una mujer en un siniestro vial mientras conducía alcoholizado, había recuperado su carnet de conducir a principios de este año. Sin embargo, este fin de semana volvió a protagonizar otro accidente, también bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió este sábado 23 de agosto, alrededor de las 21:45, en la intersección de Viterbori y Nahuel Huapi. Allí, De Piano chocó a una motociclista y nuevamente quedó expuesto que conducía en estado de ebriedad.

El accidente en Roca

Según informaron fuentes policiales, la víctima -de 29 años- circulaba en una motocicleta Mondial cuando fue embestida desde atrás por una camioneta Chevrolet Tracker conducida por De Piano.

La mujer sufrió dolor en la zona lumbar y fue asistida en el lugar por personal médico del Siarme. Si bien en un primer momento, agentes de salud descartaron lesiones de gravedad, la accidentada tuvo que acercarse a un sanatorio privado para tratar sus dolencias.

En el sitio trabajó Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia al conductor. La primera dificultad fue que el hombre no soplaba correctamente, por lo que debieron hacerse entre cinco y seis intentos.

Según testigos del procedimiento, De Piano soplaba y decía que «le faltaba aire». Luego trajeron otro dispositivo y ahí recién pudieron constatar la alcoholemia. También indicaron que, rápidamente, se acercaron los representantes legales del protagonista del siniestro.

Finalmente, el resultado arrojó 1,11 gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido. Cabe recordar que, en Roca, rige la «Tolerancia Cero».

Quién es Oscar De Piano

La presencia de De Piano en un nuevo accidente causó conmoción en la ciudad. En 2017 había sido condenado por la muerte de Claudia Segura, quien falleció tras un siniestro vial que él protagonizó manejando alcoholizado un Volkswagen Vento.

La Justicia lo sentenció a 5 años y medio de prisión efectiva, de los cuales accedió a la libertad condicional en 2019. Además, se le impuso una inhabilitación por 10 años para conducir vehículos automotores.

Sin embargo, a principios de 2025 recuperó su licencia, luego de que el juez de Ejecución Penal 10 de Roca, Maximiliano Camarda, le concediera la rehabilitación tras verificar que había cumplido los cursos de educación vial, el resarcimiento civil y que no había cometido nuevas faltas durante su condena.

La polémica rehabilitación para conducir

El fallo judicial que le devolvió el derecho a manejar se basó en el artículo 20 ter del Código Penal, que permite reducir a la mitad las inhabilitaciones si el condenado cumple con ciertos requisitos: buen comportamiento, capacitación y reparación de los daños.

La fiscalía no se opuso en ese momento y el juez resolvió que podía tramitar nuevamente su carnet a partir del 30 de diciembre de 2024. Así, en los primeros meses de 2025, De Piano volvió a tener habilitación plena para manejar.

Este sábado, a pocos meses de esa decisión, volvió a ser protagonista de un siniestro vial y nuevamente bajo los efectos del alcohol.

Un desenlace que reabre el debate

El choque de este fin de semana reabre la discusión sobre las rehabilitaciones para conducir en condenados por delitos viales. Si bien en su caso la Justicia avaló que había cumplido con las condiciones para recuperar el carnet, el episodio del 23 de agosto muestra que reincidió en la misma conducta peligrosa que en 2017 provocó una tragedia.

Las autoridades municipales de tránsito secuestraron la camioneta y dieron intervención a la Justicia para definir las medidas que se adoptarán en torno a su situación legal.