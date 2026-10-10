Drogó a un hombre en un bar, le robó US$55.000 y cayó tras dos allanamientos

Una joven de 19 años fue detenida acusada de haber seducido, drogado y robado a un hombre.

Una joven de 19 años fue detenida acusada de haber seducido, drogado y robado a un hombre una suma cercana a los US$55.000. La captura se concretó en Villa Celina, partido de La Matanza, donde también cayó un sospechoso de 21 años señalado como presunto cómplice.

El hecho se desencadenó durante la madrugada del domingo 27 de septiembre en un bar ubicado sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta. La víctima se encontraba junto a un amigo cuando fue abordado por la sospechosa, quien se presentó bajo el falso nombre de «Selma» y se ofreció a invitar bebidas para el grupo.

Minutos después de consumir los tragos, el hombre comenzó a sentir síntomas de mareo. Ante esa situación, la acusada le ofreció acompañarlo hasta su domicilio, ubicado en la calle Padre Javier, en Llavallol, partido de Lomas de Zamora. Al ingresar a la vivienda cerca de las 5.30, la víctima perdió el conocimiento por completo.

Al despertar 10 horas más tarde, el hombre halló su habitación revuelta y restos de sustancia blanca con pastillas disueltas dentro de un vaso. Al revisar sus pertenencias, constató el faltante de US$55.000 en efectivo. Los delincuentes también lograron desbloquear su teléfono celular y concretaron una transferencia bancaria por $1 millón.

Tras la denuncia radicada el 29 de septiembre, la SubDDI de Lomas de Zamora inició las tareas de rastreo que derivearon en dos allanamientos dispuestos por la Justicia en Villa Celina. Durante los procedimientos se logró la detención de la joven y de su cómplice.

En los inmuebles registrados, la Policía secuestró US$28.881 en efectivo, seis teléfonos celulares, joyas y un blíster de psicofármacos vacío. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, quien deberá determinar si la totalidad de los elementos incautados corresponden al denunciante.