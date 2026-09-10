La comunidad de la Escuela 16 de Bariloche trasladó su reclamo edilicio a la calle

Familias de la comunidad educativa de la escuela 16 de Bariloche se manifestaron para pedir por el estado edilicio. Foto: Gentileza

La comunidad educativa de la Escuela 16 de Bariloche sigue movilizada. Este jueves, padres y madres de alumnos que concurren a ese establecimiento trasladaron a la calle Elflein el reclamo para que las autoridades del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia resuelvan los problemas que presenta el histórico edificio.

Liliana De la Guarda, de la comisión de padres, informó a Diario RÍO NEGRO que resolvieron llevar la protesta a la calle este mediodía de jueves. Comentó que durante una hora se cortó la calle para visibilizar el reclamo de la comunidad educativa. Recordó que el sábado habían hecho un abrazo simbólico al edificio.

“La situación es la misma que la semana pasada. Los informes llegan, pero no se certifica que es seguro utilizar los espacios afectados”, explicó. De la Guarda indicó que si bien todos los grados tienen clases, siguen sin usar las aulas donde aparecieron las grietas. “En esa ala (del edificio) están comprometidas seis aulas”, señaló. Indicó que los alumnos están reubicados en otros espacios de la escuela, como el salón de actos, el laboratorio y la sala blanda.

Rafael Alfonso Maingua sostuvo que los reclamos por los problemas que presenta el edificio “son históricos” y advirtió que “el deterioro es de hace mucho tiempo”. “No hay mantenimiento de un edificio histórico”, lamentó.

"No nos cierran las explicaciones"

“No nos cierran las explicaciones que nos dan desde el Consejo de Educación, los arquitectos y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Alejandro Echarren, que lo fuimos a ver para que nos den explicaciones”, contó Maingua.

Afirmó que hasta ahora solo colocaron testigos, que son unos vidrios, en las grietas, e hicieron una inspección ocular en el edificio. Dijo que la situación preocupa a los padres porque “no sabemos si las grietas están afectando las instalaciones de gas o de luz”.

Mencionó que el techo tiene problemas por filtraciones. Cuando llueve hay “goteras que dañan el cielorraso” en un sector de la escuela y, por eso, “se vino abajo”. Manifestó que desde Educación “nos dicen que está todo bien, pero nosotros vemos el estado del edificio todos los días”.

“Para el Ministerio de Educación, las clases pueden seguir con normalidad y para nosotros no. Por eso, decidimos visualizar el reclamo”, comentó. “Queremos mandar a nuestros hijos a la escuela, pero a un lugar seguro”, insistió.

Maingua enfatizó que la prioridad “es que los chicos puedan tener clases normalmente en un lugar seguro y que se hagan en la escuela las obras que requiere”.

Harán un estudio de suelo

La subsecretaria de Consejos Escolares, a cargo de la Coordinación General de Infraestructura Escolar de la provincia, Mónica Pouso, reiteró que el sábado irá a la escuela un ingeniero civil con una maestría en Geotermia “que nosotros pedimos aparte, como una ayuda complementaria por si tenemos que hacer alguna obra en particular para hacer un estudio de suelo”.

“Pero, a priori, lo que dijo nuestro arquitecto, los ingenieros de Obras Públicas coinciden con nosotros que no hay ningún riesgo estructural; está todo bien”, afirmó. Comentó que al ingeniero civil “lo contratamos aparte sabiendo que no existe un riesgo estructural, sabiendo que no se va a derrumbar la escuela”.

Señaló que “en esta conjunción de espacios donde ya había un edificio, que tiene un asentamiento de 1930, y después se amplió en 1975 y tiene otro asentamiento, es normal que haya otro movimiento y existe una junta de dilatación que debe tener un movimiento si no eso hace que se te parta la escuela, no es lo que pasa ahora”.

“En ese movimiento en la parte que los docentes y algunos papás manifiestan que se les iba a caer la escuela, no se les va a caer la escuela”, reiteró Pouso.

"No hay riesgo estructural"

Recordó que el 18 de este mes Educación iniciará el proceso de la licitación pública “para el recambio de cubierta (techo) porque la escuela es muy viejita y necesitaba un recambio”.

“Es una inversión bastante grande y además hay que hacerla al unísono con el área de Patrimonio Histórico de Bariloche porque todo lo que se hace tiene que ser en acuerdo con ellos”, aclaró la funcionaria provincial.

Destacó que esa obra “no tiene nada que ver con lo que va a hacer el ingeniero, que es sumar en caso de que tuviéramos que hacer alguna obra particular solo para ayudar a que si hay alguna cuestión externa al edificio podamos hacerla con una intervención más adelante”. “No tiene nada que ver con que se les vaya a caer el edificio ni nada”, expresó.

“Seguimos con nuestra postura: nos la validan, no sé si es la palabra, si no que vienen a ratificar lo que nosotros ya dijimos estos ingenieros de Obras Públicas. Nosotros también en Educación tenemos ingenieros, pero como se había comprometido el ministro de Obras Públicas a llevar a sus ingenieros fueron y ratificaron que no hay un riesgo estructural y no se va a caer nada”, remató Pouso.