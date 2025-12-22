Cómo sigue el estado de salud de la mujer que recibió un disparo de su expareja en Centenario

Hubo un intento de femicidio ayer en Neuquén. Ocurrió en Centenario. Un hombre le disparó a su expareja y luego se suicidó. Desde el hospital Castro Rendón indicaron cómo es el estado de salud de la mujer este lunes.

En un comunicado el establecimiento de salud indicó que la paciente ingreso ayer, derivada desde Centenario. Está internada en Terapia Intensiva.

El parte de salud de la mujer de Centenario que recibió disparos de su ex

Informaron en el parte que la mujer «presenta una herida de arma de fuego a nivel craneal y de cuello, con lesión encefálica severa. Su estado general es crítico y el pronóstico es reservado».

Agregaron que está con «asistencia respiratoria mecánica».

Le disparó a su ex y se suicidó en Centenario

El medio Centenario Digital reportó que la mujer fue atendida por personal del hospital Natalio Burd, quienes dispusieron derivarla en código rojo al hospital Castro Rendón en Neuquén capital.

Por la agresión con disparos la mujer había quedado tendida en el suelo con heridas en el rostro. Antes hubo forcejeos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Hugo Arraga, en el Barrio del Alto. La Policía acudió luego de que una mujer activara su botón antipánico.

En Neuquén hubo seis femicidios en lo que va de 2025

En lo que va de 2025 hubo cinco femicidios y un transfemicidio en Neuquén, cuyas víctimas fueron identificadas como Mabel Lopez Fernández, Olga Quinteros, Mabel Mena, Jessica Scarione, Angela Diaz y Azul Semeñenko. En el país, la violencia machista ya mató a 208 mujeres.

Los registros de la Oficina de Violencia (OV) muestran un alto volumen de denuncias. En 2023, Neuquén acumuló 12.090 casos, con un promedio de 1.008 por mes. En 2024, el número bajó ligeramente a 11.248. Sin embargo, en 2025, hasta septiembre, ya se registraron 8.681 denuncias, con una proyección de un leve aumento anual.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.