Comunicadora de Roca advierte que le hackearon cuentas en redes sociales para una estafa

La periodista de Roca, Débora Cívicos, intentaba este sábado advertir a quienes pudieran recibir mensajes a su nombre proponiendo la venta de dólares. Ocurrió que otra persona logró el acceso a sus cuentas de Instagram y Gmail, para usar su lista de contactos y aprovechar la credibilidad de la conductora radial.

Lamentablemente al menos uno de sus allegados cayó en la estafa y perdió $330.000, aunque el delincuente ya había intentado la misma metodología con varios. Cívicos se fue enterando desde el viernes a la mañana, a partir del aviso de una amiga que había recibido el mensaje. «Ahí intenté entrar a mi Instagram y ya no pude. Estaba trabajando en la radio por lo que no pude hacer mucho, publiqué un estado en Whats App y no creí que fuera a llegar a tanto», reconoció la mujer.

«Pensé que iba a poder solucionarlo pero llegó la noche de ayer y no pude hacer nada más, porque también robaron mi cuenta de Gmail», siguió relatando, dando cuenta de la gravedad que fue tomando la situación.

Según compartió la damnificada, el sujeto a cargo de la estrategia delictiva fue identificado como Federico Cabrera, a cuyo nombre figura el CBU al que pidió dirigir el dinero. Ofrece la venta de 1400 dólares, en billetes de 100 y especificando que la forma de pago sea por transferencia.

Frente a este panorama angustiante, Cívicos inició los procedimientos para desactivar las cuentas y a la vez avanzaba en lo que será la denuncia penal correspondiente.