Explotó una central eléctrica en La Plata: más de 18 mil usuarios sin luz hasta el viernes

El corte se originó el lunes y dejó a miles de familias sin acceso al servicio (Foto: gentileza)

Un grave incidente sacudió a la capital bonaerense tras la explosión y posterior incendio originados en una importante central eléctrica situada en la localidad de Tolosa. El siniestro dejó como saldo inicial a cerca de 65 mil usuarios sin suministro de energía eléctrica, además de provocar severos daños materiales en viviendas aledañas al predio operativo.

Hasta la noche del lunes 17 de agosto, las cuadrillas técnicas continuaban trabajando intensamente para normalizar la red, reduciendo la cifra de afectados a unos 18.100 usuarios. La interrupción del servicio repercutió en una amplia área de La Plata y localidades de la región.

Frente a esta contingencia la empresa a cargo del servicio, EDELAP, activó su Plan Operativo de Emergencia para acelerar las maniobras técnicas de reconexión. Como medida prioritaria, la distribuidora técnica comenzó con la instalación de más de 15 grupos electrógenos de gran potencia para reestablecer la electricidad en los sectores con mayores dificultades operativas.

Las zonas más impactadas por el corte prolongado incluyen a las poblaciones de Tolosa, Ringuelet, Manuel B. Gonnet, San Carlos y Lisandro Olmos, extendiéndose los inconvenientes hasta el partido vecino de Ensenada. Las cuadrillas priorizan la asistencia en los puntos estratégicos y zonas críticas de cada comunidad afectada.

La explosión causó el corte total del servicio (Foto: gentileza)

Explotó una central eléctrica en La Plata: inició la investigación para conocer el origen del fuego

Según informaron voceros de la compañía, la restitución total del servicio eléctrico no será inmediata y se extenderá de forma paulatina durante las próximas 72 horas. La reconfiguración de las redes se lleva a cabo bajo estrictos protocolos para evitar nuevos colapsos o riesgos para el personal técnico.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla que desencadenó el siniestro. Mientras se desarrollan los peritajes correspondientes, se mantiene el despliegue de asistencia territorial junto a organismos comunitarios para acompañar a los vecinos que continúan a la espera de la normalización del servicio.

Desde la empresa prestadora indicaron que cada maniobra se ejecuta asegurando la integridad de los operarios, las instalaciones dañadas y la comunidad. Asimismo, resaltaron que se mantiene un canal de comunicación directo y permanente con los gobiernos municipal y provincial para la asignación eficiente de recursos.

Con información de NA