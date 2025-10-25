Ratificaron la condena para el acusado de matar a un joven en una fiesta clandestina en Cutral Co

La condena a 12 años y 10 meses de prisión efectiva impuesta a un joven por el homicidio de otro en una fiesta clandestina que se hizo en Cutral Co, fue ratificada por un tribunal de Impugnación de modo unánime. Se trata de Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa que purgará esta condena por haber disparado contra Luciano Hernandorena, después de una discusión. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2024.

El tribunal de Impugnación integrado por las juezas Estefanía Sauli y Patricia Lúpica Cristo y el juez Federico Sommer analizaron el recurso que impulsó la defensa particular de Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa.

El muchacho fue sometido a juicio en junio de este año y el 21 de julio se lo condenó a 12 años y 10 meses de prisión efectiva por ser autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La víctima fue Luciano Hernandorena. Sin embargo, la defensa particular Melina Pozzer presentó el recurso de impugnación porque cuestionó varios puntos planteados en el juicio por los acusadores.

Entre ellas, planteó las deficientes condiciones de visibilidad en el lugar de la fiesta y la presunta incorporación incorrecta del arma de fuego como evidencia material durante el debate.

En cambio, el fiscal jefe Gastón Liotard, y el abogado de la querella, Omar Pérez, plantearon ante el tribunal de Impugnación que se confirme la sentencia tal como lo había resuelto el tribunal colegiado.

Desde la fiscalía se destacó que el tribunal colegiado fundamentó su decisión en la prueba testimonial «amplia, sólida y coincidente», que permitió reconstruir los hechos. A la vez citó a los testigos que observaron de manera directa cómo Abarzúa extrajo el arma y efectuó el disparo que terminó con la vida de Hernandorena.

Analizados los puntos, las juezas Sauli y Lúpica Cristo, junto al juez Sommer resolvieron rechazar el recurso de impugnación que impulsó la defensa particular de Abarzúa. Además, confirmaron que el tribunal colegiado realizó una «valoración completa y razonada» de la prueba.

El hecho que movilizó a la familia de Hernandorena

En el juicio que se llevó adelante en junio de este año pasaron ante el tribunal una veintena de testimonios, entre los propios asistentes a la fiesta, el personal que estaba en el lugar y los peritos que aportaron los resultados de los informes encargados.

En el juicio oral quedó establecido que Hernandorena y Abarzúa se encontraron en la fiesta en una primera oportunidad y luego, alrededor de las seis de la mañana de ese 1 de septiembre de 2024, volvieron a cruzarse cerca de la barra. Empezaron una discusión que incluyó un empujón hasta que Abarzúa extrajo un arma y disparó contra Hernandorena.

Se pudo establecer que el disparo fue de arriba hacia abajo y a corta distancia. El local que era de precarias condiciones -de hecho Hernandorena cayó en el piso de tierra- contaba con numerosos concurrentes.

La abogada particular Pozzer cuestionó cómo se había incorporado a la investigación el arma de fuego utilizada -que fue escondida en una estufa por el propietario del lugar- y la casa iluminación que había en el lugar.

Abarzúa después efectuar el disparo logró huir del lugar -una chacra en la Colonia 2 de Abril- en el sector noroeste de Cutral Co, y fue hallado por la Policía en un puesto cercano a Añelo, donde habitualmente hacía tareas de vareo de caballos. Desde el momento en que se le formularon cargos, Abazúa está con prisión preventiva y así llegó a juicio.

En todas las ocasiones que hubo audiencias -más allá del juicio propiamente dicho- la familia de la vícitmafue acompañada por otros integrantes de la familia y amigos del joven que se movilizaban hasta el eidificio judicial.