Tres casas, droga y dinero: así fue el operativo federal que desarticuló kioscos narco en Cipolletti

La Policía Federal Argentina desarticuló tres domicilios que funcionaban como puntos de venta de droga en la ciudad de Cipolletti, en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. El procedimiento permitió la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas.

Investigación federal

La causa se inició a partir de un oficio judicial emitido por el Juzgado Federal de Garantías de General Roca, a cargo del juez Hugo Horacio Greca, con intervención del fiscal Sebastián Gallardo y el auxiliar Francisco Iglesia Frezzini, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca.

A partir de esa orden, efectivos de la División Antidrogas Cipolletti del Departamento Federal de Investigaciones realizaron tareas de inteligencia y vigilancia sobre un inmueble señalado como presunto punto de venta de droga.

Las pesquisas permitieron comprobar la comercialización al menudeo de cocaína y marihuana, e identificar a un hombre y una mujer como responsables de las maniobras.

Tres domicilios en la misma zona

Durante la investigación se detectaron otros dos inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los tres domicilios estaban ubicados sobre calle Colombia, dos en la misma cuadra y el restante en la siguiente.

Con el material probatorio reunido, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos simultáneos en las viviendas.

En los procedimientos fueron detenidos ambos investigados, argentinos y mayores de edad.

Droga, dinero y elementos secuestrados

En los domicilios se secuestraron varias dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína, 589.500 pesos en efectivo, dos balanzas de precisión, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo se enmarca en las acciones federales orientadas a combatir el narcotráfico y desarticular puntos de venta en la provincia de Río Negro.