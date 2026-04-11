Desbarataron una banda narco en Zapala: cómo operaba la red que vendía cocaína y marihuana

Cuatro personas fueron imputadas por vender drogas en Zapala tras una investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía, que permitió secuestrar más de dos kilos de estupefacientes, $3,5 millones de pesos en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la formulación de cargos se realizó este viernes al mediodía, en una audiencia encabezada por la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez.

Narcomenudeo en Zapala: qué detectó la investigación judicial

La investigación se desarrolló entre el 17 de enero y el 9 de abril de este año, con intervención de la División Antinarcóticos. En ese período se registraron movimientos compatibles con la venta de droga, conocidos como “pasamanos”.

Las tareas incluyeron tres allanamientos realizados el jueves en domicilios de la ciudad. La investigación detectó la participación de al menos tres personas en la comercialización directa de sustancias.

Desde el MPF señalaron que las personas imputadas “actuaban de manera organizada y coordinada, cumpliendo distintos roles”. La banda estaba integrada por dos hombres y dos mujeres.

Una de las acusadas era la encargada del traslado de la sustancia hacia Zapala junto a uno de los hombres, mientras que otro imputado cumplía funciones de acompañamiento en las entregas.

La cuarta imputada tenía un rol vinculado a la administración del dinero, mediante transferencias bancarias y resguardo del efectivo obtenido de las ventas.

Prisión domiciliaria, medidas cautelares y plazos de investigación en Neuquén

Durante los procedimientos se secuestraron 1.030 gramos de cocaína y 1.045 gramos de cogollos de Cannabis Sativa, además de teléfonos celulares y balanzas. Un comunicado del Gobierno de Neuquén detalló los operativos se realizaron en un alojamiento transitorio y en viviendas ubicadas en los barrios Don Bosco y del Alto.

Elementos incautados en los operativos realizados por la Policía y el MPF.

El MPF atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas organizadas. Dos fueron acusados como coautores y los otros como partícipes secundarios.

Como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva domiciliaria por 60 días para dos imputados por riesgo de fuga. En la audiencia, la jueza de garantías Leticia Lorenzo avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.