Robó una bomba de infusión e intentó venderla por internet: lo detuvieron en una entrega pactada

Un empleado del Hospital de Clínicas fue detenido luego de haber robado una bomba de infusión e intentar venderla en línea; sin embargo, los supuestos “compradores” eran efectivos policiales que “arreglaron el encuentro” para llevar adelante la aprehensión y secuestrar el dispositivo.

Robó una bomba de infusión del Hospital de Clínicas e intentó venderla por internet

Según el parte policial, la Policía de la Ciudad llevó adelante una “compra controlada” para dar con el joven que trabajaba en el área de maestranza y hurtó el equipo médico de alta complejidad.

La sustracción del equipo ocurrió el pasado 16 de mayo; se trata del aparato utilizado en quirófanos y en las salas de terapia intensiva, y la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones Comunales 2, que inició las tareas para esclarecer el hecho.

El dispositivo se utiliza para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio del paciente.

Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por una plataforma de ventas online y la bomba era ofrecida a cambio de $850 mil, muy por debajo de su verdadero valor de mercado.

Fue así que, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47 a cargo de Marcelo Solimine, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 16 de Mariano Iturralde autorizó la transacción.

De esta manera, mediante un perfil femenino se tomó contacto con el vendedor y, una vez coordinada la entrega en la Plaza Houssay, a metros de la institución de salud, el sospechoso fue abordado por los efectivos y arrestado.

El magistrado competente avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por «hurto», además de ordenar el secuestro de la bomba de infusión y de un teléfono celular.