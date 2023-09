Desesperada búsqueda de un joven de Allen: viajaba a dedo hacia Córdoba en busca de trabajo

Un joven de Allen se ausentó de su domicilio el 30 de agosto. Según comentaron iba a viajar a dedo hacia Córdoba en busca de trabajo pero desde ese momento desconocen su paradero. Familiares informaron sobre un llamado que lo habrían visto en Bahía Blanca.

Se trata de Humberto Rafael Rivera de 27 años. Su familia difundió la búsqueda en redes sociales y detalló que mide 1,70m. y es de contextura física mediana.

Desapareció el 30 de agosto alrededor de las 14 y aseguraron que iba a viajar a Córdoba. Familiares comentaron que el viaje lo realizaría «a dedo». A partir de ese momento desconocen su paradero.

Describieron que vestía un jean azul, remera blanca, zapatillas negras y una campera azul. La denuncia fue realizada en la Comisaría 6° de Allen.

Su pareja dialogó con Diario Río Negro y comentó sobre un posible paradero en Bahía Blanca. «Me llegó información que lo vieron en Bahía blanca, me dijeron que iba solo en un colectivo», explicó.

Y agregó que según le detallaron, «iba rapeando en el colectivo, era una actividad que él frecuentaba». Con respecto a la información, dijeron que viajaba en un colectivo urbano, «lo único que nos afirmó es que era él y viajaba en el colectivo 504 o 505, no fue muy exacta«, aseguró.

Rivera tiene una hija de un año y medio junto a su pareja, «es muy cariñoso con su hija, siempre que sale llama, o escribe, y nunca ha hecho esto de estar incomunicado», lamentó.

Con respecto al motivo de su viaje, la pareja de Rivera detalló que «él le dijo a su amigo que iba a viajar para mejorar su economía e iba a buscar trabajo porque acá en Allen no conseguía«.

«Él me lo estaba planteando pero no estaba muy de acuerdo que se vaya a dedo, menos ahora con la situación actual, pero no sé lo manifesté, solo le dije -después hablamos amor-. Me dijo que allá le aseguraron un trabajo y un lugar para hospedarse«, explicó su pareja.

Y lamentó la situación de no comunicarse luego de casi una semana: «Es raro que él no se comunique conmigo, lo máximo que ha estado es una noche, nunca hizo esto de no comunicarse por mucho tiempo».

«Lo último que dijo fue: abuela dígale a la gorda que la amo y que no se preocupe que apenas llegue la llamo«, comentó su pareja.

En caso de tener información sobre su paradero, la familia pidió que se comuniquen al 2984760090 o a la comisaría más cercana.