Persecución de película en Allen: un policía fue arrastrado 400 metros por un conductor que intentó escapar

Un violento y peligroso episodio sacudió a la localidad rionegrina de Allen este viernes por la mañana, cuando un hombre de 31 años protagonizó una cinematográfica persecución para evadir un control policial. El raid delictivo culminó con el sospechoso detenido, un vehículo secuestrado y un efectivo policial herido tras haber sido arrastrado por el pavimento a lo largo de cuatro cuadras.

Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 6° intentó identificar al conductor de un Chevrolet Corsa Classic. Lejos de acatar la orden de los uniformados, el automovilista aceleró a fondo y emprendió una fuga a alta velocidad. Durante varios minutos, el implicado realizó maniobras altamente peligrosas por diversas calles céntricas de la ciudad y sobre la Ruta Nacional N.º 22, poniendo en severo riesgo la vida de peatones y otros automovilistas que transitaban por la zona.

La peligrosa huida encontró su punto crítico en las inmediaciones de la estación de servicio Puma. En ese lugar, uno de los empleados policiales intentó interceptar el vehículo y detener su marcha de forma manual; sin embargo, en un acto de extrema violencia, el conductor subió rápidamente la ventanilla, atrapando el brazo del efectivo. Acto seguido, el automovilista continuó la marcha y arrastró al policía aproximadamente 400 metros hasta que la víctima logró soltarse.

Finalmente, gracias a un operativo cerrojo coordinado entre los móviles de la unidad local y el personal del Cuerpo de Seguridad Vial, el conductor fue interceptado, reducido y detenido en el acto. En tanto, el policía lesionado fue trasladado de urgencia a una clínica privada de la zona, donde recibió las curaciones correspondientes y, afortunadamente, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre de 31 años quedó formalmente detenido en los calabozos de la Comisaría 6°.

Las autoridades judiciales ordenaron de inmediato la realización de un test toxicológico al sospechoso, el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector y el secuestro del Chevrolet Corsa para las pericias de rigor. Al imputado se le inició una causa judicial bajo las calificaciones de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.