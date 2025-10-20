Detienen a dos hombres que asaltaron a un adolescente que iba a clases en Roca

Efectivos de la Subcomisaría 67° de General Roca detuvieron esta mañana a dos hombres acusados de asaltar a un adolescente de 13 años, quien aguardaba el transporte escolar en la zona norte de la ciudad. El rápido accionar permitió interceptar a los sospechosos minutos después del hecho y recuperar la motocicleta en la que se desplazaban, la cual había sido denunciada como robada días atrás.

El episodio ocurrió en la intersección de La Plata y Suecia, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia de un menor lesionado. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven, siendo asistido por una vecina, quien relató que momentos antes había sido abordado por dos individuos a bordo de una motocicleta 110 cc.

Según el testimonio del adolescente, uno de los agresores descendió del vehículo e intentó robarle una riñonera que contenía su teléfono celular, billetera y llaves, provocándole una caída que le causó lesiones leves en una rodilla. Luego del ataque, ambos sujetos huyeron hacia el barrio Malvinas.

Los sujetos iban en una moto robada.

Con los datos aportados por la víctima y testigos, la policía desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos de la zona norte. Minutos más tarde, un móvil de la Comisaría 31° localizó a dos hombres en una motocicleta de similares características en calles Los Cerezos, entre Panamá y Libertador.

Los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados en Tierra del Fuego y Suecia, donde finalmente fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la motocicleta utilizada en el robo, que había sido denunciada como sustraída días antes. La madre del adolescente acudió luego a la sede policial para radicar la denuncia correspondiente.

Intervino en el caso la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los dos implicados y dio intervención a la Brigada de Investigaciones y al Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las diligencias de rigor para avanzar con la causa.