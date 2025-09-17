Detienen a tres sospechosos vinculados con el homicidio de un joven en Rincón de los Sauces

El homicidio ocurrió la tarde de este martes, en la calle Río Colorado de Rincón de los Sauces. (foto gentileza)

Un homicidio ocurrió la tarde de este martes, en una calle de la localidad de Rincón de los Sauces y hay tres sospechosos detenidos, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.



Según fuentes judiciales, un joven fue interceptado en la vía pública por dos varones que circulaban en una moto. En ese lugar hubo una discusión fuerte y todo finalizó de manera dramática. Uno de los jóvenes que descendió de la motocicleta peleó con la víctima con golpes de puño, pero minutos despúes extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó al joven en dos oportunidades.

El tirador subió a la moto y escapó a alta velocidad con el joven que lo acompañaba. Las fuentes comentaron que personal policial tomó conocimiento por un llamado de emergencia.

En esa comunicación avisaron que había una persona lesionada con arma de fuego en la calle Río Colorado de Rincón de los Sauces.

Una pelea que desencadenó en un homicidio

Personal policial se dirigió de inmediato hacia la dirección indicada. Cuando los efectivos llegaron, observaron que en ese sitio había un tumulto de personas sobre la vereda norte de calle Belgrano, entre Rio Colorado y calle La Pampa.

Apenas, los policías descendieron del móvil observaron a un joven tirado sobre la calle. Junto al herido estaba su hermano que relató a la Policía lo que había sucedido.

Las fuentes contaron que el muchacho, de 18 años, había relatado que su hermano había ido supuestamente a comprar droga a la casa de una persona que lo identificó como «El puntano».

El testigo sostuvo que mientras lo esperaba a su hermano, una cuadra antes, hubo un altercado entre la víctima y el agresor. Dijo que con su hermano se fueron del lugar.

Indicó que mientras caminaban por la calle Belgrano en dirección al oeste, cuando pasaron por la calle Río Colorado fueron interceptados por el “Puntano” y otro varón, que conducía una moto enduro.

Según las fuentes, el agresor (por el puntano) descendió de la moto y comenzó una pelea a golpes de puño con la víctima. Pero la riña finalizó cuando el sospechoso sacó un arma y le efectuó dos disparos al joven, cuya identidad las fuentes mantuvieron en reserva.

Dos varones y una mujer

El hermano de la víctima señaló que el autor de los tiros escapó en la moto, con su cómplice.

Una ambulancia trasladó al herido hasta el hospital, donde se constató su muerte.

La fiscal Rocío Rivero dirigió las pesquisas tras el homicidio y con los datos recolectados dispuso la detención de los sospechosos. Las fuentes revelaron la noche de este martes que había por el momento dos varones y una mujer detenidos.

En las próximas horas comparecerán para la audiencia de control de detención y de formulación de cargos correspondiente. El personal del gabinete de Criminalística trabajó en el lugar del ataque en la recolección de indicios y evidencias. También, se tomaron declaraciones a testigos. Toda esa información permitió ubicar a los sospechosos y detenerlos.

Aún se desconoce con qué arma le dispararon a la víctima. Es probable que el médico forense determine el calibre de los proyectiles, cuando se haga la autopsia.