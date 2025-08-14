Cambiaba créditos de videojuegos por fotos sexuales de niños en Buenos Aires: así cayó un joven en Cipolletti

Efectivos de Río Negro, Policía Federal y Policía de la Ciudad durante el allanamiento en Cipolletti por el caso de grooming. Foto Policía de la Ciudad.

Un operativo policial coordinado entre Río Negro, Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió detener en Cipolletti a un joven de 19 años acusado de grooming. La investigación comenzó tras la denuncia de una familia bonaerense que detectó que su hijo, de 9 años, había sido contactado a través del videojuego Roblox.

Según la denuncia, el imputado ofrecía monedas virtuales del juego a cambio de fotos con contenido sexual. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, quien ordenó tareas de rastreo digital para identificar al sospechoso.

El joven fue trasladado a Buenos Aires. Foto Policía de la Ciudad.

Investigación y rastreo digital

La División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad analizó la actividad en línea y localizó el domicilio del acusado en Cipolletti. Con esa información, y por orden judicial, se ejecutó un allanamiento junto a la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal y efectivos de la Policía de Río Negro.

En el procedimiento participaron la Unidad 32, el grupo COER Cipolletti, el Destacamento Especial 128 de Ferri y agentes especializados de delitos tecnológicos.

Elementos secuestrados

En la vivienda se secuestraron múltiples dispositivos electrónicos: un teléfono celular Motorola G32, otro Motorola con pantalla dañada, un smartwatch, un portador de memoria con tarjeta de 16 GB, una tarjeta SIM, dos notebooks, una consola PlayStation 4 y varios CD. Todo el material fue entregado a la División de Innovación en Investigación Tecnológica de la Policía de la Ciudad para su análisis forense.

El “triage” digital inicial confirmó la presencia de contenido denunciado, lo que refuerza la imputación por grooming.

Consejos para prevenir el grooming

Tras el operativo, la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas reiteró medidas para evitar estos delitos:

Supervisar la actividad en línea de menores.

Fomentar el diálogo sobre el uso seguro de internet.

Impedir que compartan datos o imágenes con desconocidos.

Desconfiar de ofrecimientos de beneficios virtuales.

Usar las herramientas de seguridad que brindan las plataformas.

Además, recomendaron que, ante cualquier sospecha, se guarde la evidencia y se denuncie de inmediato al 911.