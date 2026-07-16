Javier Milei ofreció la Casa Rosada para la Selección: rechazó «apropiarse» de los festejos

El presidente Javier Milei tomó distancia de la forma en que otros gobiernos se vincularon con los éxitos de la Selección Argentina y afirmó que sería «miserable» que la política intentara apropiarse de una eventual consagración en el Mundial 2026. El mandatario sostuvo que el festejo debe ser exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos.

Durante una entrevista radial, Milei reiteró que la Casa Rosada estará a disposición del plantel si decide celebrar allí un posible título, pero aclaró que el Gobierno no buscará protagonismo. «La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos», señaló y anticipó que ya se trabaja en el operativo de seguridad para el regreso de la delegación.

El pronunciamiento de Milei sobre el festejo de los jugadores con la bandera de las Islas Malvinas

Milei también se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que algunos jugadores exhibieron tras la victoria frente a Inglaterra y consideró que se trata de «un sentimiento que está dentro de todos los argentinos». Sin embargo, remarcó que el reclamo por la soberanía debe mantenerse en el plano diplomático y separado del resultado deportivo.

La bandera que exhibieron los futbolistas argentinos después del triunfo.

Además, elogió al equipo dirigido por Lionel Scaloni por su espíritu competitivo y aseguró que representa a «un país que no se rinde». En paralelo, afirmó que el Gobierno seguirá enfocado en la gestión, destacó la baja de la inflación y aseguró que continuará trabajando para reducir la pobreza y consolidar el crecimiento económico.

El recibimiento a la Selección tras el Mundial 2014

Las declaraciones de Milei contrastan con lo ocurrido después del Mundial de Brasil 2014. Tras la derrota de Argentina ante Alemania en la final, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al plantel en la Casa Rosada en un acto oficial, donde saludó uno por uno a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Alejandro Sabella.

Durante ese encuentro, Cristina Kirchner felicitó al equipo por el subcampeonato y afirmó que la Selección había recuperado valores como el esfuerzo, la unidad y el compromiso.

En aquella ceremonia también hablaron Lionel Messi, Javier Mascherano, Sergio Romero, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Martín Demichelis, Maximiliano Rodríguez y Gonzalo Higuaín, quienes agradecieron el apoyo recibido durante el Mundial.