Drogas en cárceles de Río Negro: incorporaron narcotest para reforzar controles en unidades penales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro formalizó la entrega de equipamiento técnico al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con el objetivo de reforzar los controles internos en las unidades de detención.

La actividad se realizó el 14 de febrero y estuvo encabezada por el secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, quien hizo entrega de kits de narcotest al director del establecimiento penal, el comisario general Cristian Villagra.

Según se informó oficialmente, los dispositivos permitirán realizar pruebas de campo para identificar sustancias prohibidas, tanto en controles de ingreso como en inspecciones de rutina dentro de las cárceles provinciales.

De acuerdo a lo detallado, los kits brindan respaldo técnico y científico para la detección preliminar de estupefacientes y apuntan a reducir márgenes de error y tiempos de respuesta en los procedimientos internos.

La medida se encuadra en la normativa nacional sobre estupefacientes

La incorporación del equipamiento se enmarca en la aplicación de la Ley 23.737, normativa que regula los delitos vinculados a estupefacientes en el país.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que la medida forma parte de un proceso de actualización de recursos y capacitación del personal penitenciario, orientado a reforzar los protocolos de control en contextos de encierro.