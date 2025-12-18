Escondió su auto entre la maleza y Gendarmería descubrió que llevaba más de 200 kilos de marihuana

Un operativo de control vehicular realizado por Gendarmería Nacional derivó en un importante secuestro de droga en la provincia de Salta. Un hombre fue detenido tras ser sorprendido con más de 200 kilos de marihuana ocultos en su vehículo en la localidad de Urundel.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada, cuando efectivos del Escuadrón 20 “Orán” realizaban controles sobre la Ruta Nacional Nº 34 y fueron alertados por la presencia sospechosa de un automóvil en una zona rural cercana.

El hallazgo en la zona rural

El hecho ocurrió a la altura del Puente Piedras, en jurisdicción de Urundel. Personal de la Sección “Santa Rosa” fue advertido sobre un Renault Fluence que se encontraba estacionado entre la maleza, a unos 500 metros del dispositivo de control de la Fuerza.

El vehículo estaba estacionado con las luces apagadas en una zona rural. Dentro hallaron 14 bultos con 200 paquetes de marihuana. Foto Gendarmería Nacional.

Al acercarse al lugar, los gendarmes constataron que el rodado tenía las luces apagadas y que en su interior se encontraba un hombre mayor de edad, lo que incrementó las sospechas sobre una posible maniobra para evitar los controles.

La requisa del vehículo

Tras identificar al conductor, los uniformados procedieron a inspeccionar el interior del automóvil. Durante la requisa hallaron 14 bultos de grandes dimensiones, con características compatibles con los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Una gran cantidad de bultos se encontraron dentro del automóvil. Foto Gendarmería Nacional.

Ante la presunción de un delito, se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que autorizó el traslado del procedimiento a la unidad para continuar con las diligencias correspondientes.

Más de 214 kilos de marihuana

Ya en presencia de testigos, los efectivos abrieron los bultos y extrajeron 200 paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 214 kilos con 230 gramos.

Foto Gendarmería Nacional.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el conductor fue detenido y se ordenó el secuestro de la droga, del vehículo y de otros elementos de interés para la causa, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.