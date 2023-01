Estafaron a una usuaria de una tarjeta y le sacaron un crédito por 400 mil pesos en Cutral Co

La vecina realizó la denuncia en la Comisaría 14 de Cutral Co.

Una vecina denunció que fue víctima de una estafa cuando la conectaron desde la tarjeta de crédito de la que es usuaria y mediante una maniobra le robaron datos y sacaron un préstamo de 400 mil pesos a su nombre. La víctima fue contactada mediante una de las redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado cuando una mujer de 45 años recibió mediante Whatsapp le indicaban que había resultado favorecida de un premio que consistía en un teléfono celular más la suma de 30 mil pesos.

La damnificada escuchó lo que la persona -con un teléfono cuya característica era 261- le describía que sobre el premio hasta que le indicó que bajara una aplicación de la Tarjeta Naranja. Luego la persona le envió un link de la supuesta tarjeta de crédito.

«No obstante es un ardid para tomar todos los datos de la persona, su nombre y apellido, su contraseña y valiéndose de ellos, (los estafadores) ingresaron a la aplicación real de la financiera y le solicitaron un crédito por la suma de 400 mil pesos», refirió el comisario Sergio Vega.

Esta situación se dio el sábado por lo que no pudo concurrir ese día a la oficina de la tarjeta para establecer cuál era la situación. La denuncia la radicó en la comisaría 14° de Cutral Co. Desde la Policía se insistió en que no se brinde ningún tipo de datos ni se acepten este tipo de mensajes por más tentadora que sea la oferta.

La otra estafa que fue dada a conocer mediante la denuncia correspondiente ocurrió con un supuesto alquiler. Una vecina denunció que a través de una página de Facebook se ofrecía una vivienda para ser alquilada. Como estaba interesada, resolvió entablar contacto con el número que figuraba en la publicación.

Se mostraba una casa sobre la calle Yriyoyen de Cutral Co y cuando la atendieron habló con tres personas, tal como describió el comisario Vega. El último le dijo que, para garantizarse el lugar, debía hacer una seña de 70 mil pesos.

Le dio los datos para que realizara la transacción a través de una billetera virtual. Una vez que la vecina hizo el depósito, el supuesto locador empezó a insistirle para que deposite la totalidad del alquiler. Como esto ya le resultó sospechoso, la mujer optó por pedirle que le devuelva el dinero y a partir de allí fue bloqueada.

La damnificada acudió a la comisaría 14° y radicó la denuncia.