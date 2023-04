Falsa médica pidió trabajo en el hospital de Senillosa y la Policía Federal la detuvo en Plottier

Un impactante hecho conmocionó el ambiente sanitario de Neuquén, luego de que se diera a conocer la detención de una mujer que se hacía pasar por doctora y que era intensamente buscada por la Justicia Federal. La falsa médica tenía documentación falsa que acreditaba la profesión y buscaba trabajo en hospitales de Neuquén. Fue capturada por la Policía Federal.

La mujer de apellido Aguilera Perillo y su pareja, ambos de Morón, Buenos Aires, residían en la localidad de Plottier, donde finalmente fue detenida luego de un importante operativo.

Hasta el momento se sabe que la investigación comenzó hace varios meses y que involucró la escucha telefónica del celular de Perillo y que todo lo relevado es categórico e incriminatorio.

Esta semana, la mujer había tomado contacto con directores médicos de hospitales médicos de Neuquén, donde entregó currículum y ofrecía sus servicios médicos. El último con el que tuvo contacto, fue el Hospital de Senillosa, donde fue recibida y entrevistada este martes por la directora Dra. Andrea Vázquez, quien habló con RÍO NEGRO y aclaró la situación que vincula a la institución.

«No trabajó en este hospital»

«No trabajó en este hospital, ayer tuvo una entrevista y estaba en proceso de presentación de documentación aún», aclaró la directora del nosocomio.

Según lo aportado por Vázquez, Perillo debía presentar más documentos que son exigidos para admitir cualquier solicitud de un médico. «Le pedí el certificado de antecedentes porque el que tenía era de más de un año, y nos exigen eso», contó y además agregó que «incluso le dije que tenía que hacerse el preocupacional».

Luego de eso no volvió a tomar contacto con la aspirante y se enteró «porque me llamaron de Salud para decirme». «Yo no entendía nada, no sabía que pasaba hasta que pude aclarar que ella no alcanzó a trabajar acá», dijo la directora.

Respecto al perfil de la falsa médica, Vázquez aclaró que había presentado documentación que la habilitaría como médica pero que todavía eso iba a ser analizado, por lo que todavía no corría ninguna sospecha sobre lo que ocultaba la mujer.

«Me dijo que su vocación era trabajar en lo público», contó Vázquez que le dijo Perillo durante la entrevista.