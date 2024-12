Femicidio de Natalia Vilte en Neuquén: los dichos de la familia del acusado que anuncian posibles protestas

«Mi hermano no la mató», dijo Juana, la hermana del acusado por el femicidio de Natalia Vilte en Neuquén. El hecho ocurrió el sábado, hoy el acusado cumple prisión preventiva en su domicilio. Según la Fiscalía, Natalia fue asfixiada por su expareja en su casa.

Tras los fuertes disturbios que se vivieron en el barrio Gran Neuquén Sur, la hermana del acusado por el femicidio de Natalia Vilte brindó su opinión sobre lo ocurrido y dio detalles del vínculo que compartía su hermano con la joven.

«Mi hermano no la mató. Hablan de un posible femicidio pero no es así. Cuando ingresé a la comisaria me dijeron que en la carátula de la causa decía que mi cuñada se quitó la vida», dijo la mujer.

Femicidio de Natalia Vilte en Neuquén: «Yo siempre lo denuncié»

En este sentido, confirmó que Natalia y su expareja tenía una relación con hechos de violencia de género. «Ella me dijo que todas las parejas se pelean. Yo siempre lo denuncié y estaba preocupada por la salud mental de ella y mi hermano. Lo denuncie en noviembre, hice todo el protocolo para la protección de violencia de género», dijo a Radio7.

En este sentido volvió a asegurar que su hermano no había sido el asesino de Natalia: «Yo me voy a encadenar en la ciudad judicial si el juez de la causa y la fiscal no me atienden. Hablan de posible femicidio, pero mi hermano no la mató, porque cuando yo ingresé a la comisaría, porque me llamaron a las 7 de la mañana, me dijeron que en la carátula de la causa decía que mi cuñada se quitó la vida».

Femicidio de Natalia Vilte en Neuquén: qué pasó y qué dice la Fiscalía

De acuerdo con la fiscalía, el crimen ocurrió en un contexto de violencia de género que marcó la relación entre la víctima y el imputado, «ejerció diversos actos de violencia de género, como hostigamiento, golpes, amenazas, control e intrusión en las redes sociales«, detallaron.

«Esta relación había terminado hace aproximadamente tres meses, situación que no era aceptada por M.C», precisó Moreira. Según informó, la noche del viernes 13 de diciembre, Vilte se encontraba reunida con amigos en una plaza, cuando el acusado comenzó a hostigarla con llamados y mensajes para que regresara a su casa.

Cerca de las 4:00 del sábado, «M.C», irrumpió en el domicilio de la víctima y la agredió verbal y físicamente, cuestionándola por dónde y con quién había estado. Luego abandonó el lugar, pero volvió una hora después y, según los primeros informes de la investigación, asfixió a Vilte utilizando un cordón antes de huir nuevamente.

La fiscal Moreira explicó que se recabaron pruebas durante las horas posteriores al hecho que respaldan la acusación. La imputación fue calificada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en carácter de autor.