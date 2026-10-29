Detrás de escena: conectá con tu bienestar

Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de salud y belleza, la conversación estaba puesta en cómo nos veíamos y en los cuidados que podíamos incorporar a nuestra rutina. Hoy creo que tenemos que ampliar esa mirada y entender que el bienestar también tiene que ver con cómo descansamos, cuánto nos movemos y qué atención le prestamos a nuestro cuerpo en medio de las exigencias de todos los días.

La tecnología empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en ese proceso. Ya no se trata solamente de dispositivos que nos mantienen conectados, sino de herramientas que pueden ayudarnos a conocernos mejor y a tomar decisiones más conscientes sobre nuestros hábitos. En ese sentido, el Apple Watch es un ejemplo de cómo la innovación puede integrarse de manera natural a nuestra vida cotidiana y acompañarnos en el cuidado personal.

Uno de los aspectos que más me interesa es el descanso. Muchas veces creemos que dormir una determinada cantidad de horas es suficiente, pero no siempre prestamos atención a la regularidad del sueño o a cómo nos sentimos al despertar. El Apple Watch permite registrar el tiempo de descanso, conocer las distintas fases del sueño y observar tendencias a lo largo del tiempo.

Contar con esa información puede ayudarnos a identificar hábitos y entender por qué descansar bien es tan importante para nuestra energía, nuestro estado de ánimo y también para el aspecto de nuestra piel. Algo similar sucede con el movimiento. No todos tenemos tiempo para dedicarle una hora diaria al gimnasio, pero eso no significa que no podamos incorporar actividad física.

Una caminata, subir escaleras o levantarnos después de permanecer mucho tiempo sentados son pequeñas decisiones que también cuentan. A través de sus anillos de actividad, el Apple Watch nos invita a movernos, hacer ejercicio y evitar el sedentarismo.

Lo interesante es que no propone competir con los demás, sino encontrar objetivos personales y construir una rutina que podamos sostener.

También hay otras funciones que permiten prestar mayor atención a nuestro bienestar. El monitoreo de la frecuencia cardíaca, el registro de entrenamientos, las notificaciones relacionadas con determinados cambios en el ritmo cardíaco y las herramientas de seguimiento del ciclo menstrual, entre otras prestaciones, ofrecen información que antes no teníamos tan fácilmente disponible.

Por supuesto, estos dispositivos no reemplazan una consulta médica ni los controles profesionales, pero pueden convertirse en aliados para conocer mejor nuestro organismo.

Desde mi lugar veo cómo fue cambiando la relación de las personas con la tecnología. Hoy muchos usuarios buscan dispositivos que, además de facilitarles el trabajo y la comunicación, los acompañen en su vida personal. Y creo que ahí aparece una oportunidad muy interesante: dejar de pensar la innovación solamente en términos de productividad y empezar a reconocer su aporte a una vida más equilibrada.

La belleza también forma parte de esta transformación. Cada vez entendemos más que vernos bien está relacionado con sentirnos bien. Dormir mejor, mantenernos activos, encontrar momentos para desconectarnos y prestar atención a las señales de nuestro cuerpo son hábitos que impactan en nuestro bienestar integral. La tecnología no puede construirlos por nosotros, pero sí puede motivarnos, ayudarnos a medir nuestros avances y recordarnos que necesitamos dedicar tiempo a cuidarnos.