Hallaron los cuerpos de los hermanos de 10 y 12 años desaparecidos en Santa Cruz: habían sido arrastrados por el río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz confirmó este jueves el hallazgo de los cuerpos de José y Leo, los dos hermanos de 12 y 10 años que estaban desaparecidos desde el domingo, cuando fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la zona de Palermo Aike.

El operativo de búsqueda se extendió durante cinco días e incluyó la participación de efectivos policiales, bomberos, buzos tácticos y personal especializado. También se utilizaron embarcaciones, drones y un helicóptero para ampliar el rastrillaje, según informó La Opinión Austral.

El gobernador de Santa Cruz expresó sus condolencias a la familia de los hermanos

Tras conocerse la noticia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a la familia Virreira y manifestó su acompañamiento ante la pérdida de los niños.

El mandatario compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan”.

Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Además, agradeció a las personas que participaron de la búsqueda durante los días de incertidumbre. En particular, destacó el trabajo de los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que colaboraron en el operativo.

“Mi abrazo sincero a la familia y seres queridos. Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesiten. Q.E.P.D.”, agregó.

El Gobierno de Santa Cruz confirmó el hallazgo de los dos hermanos desaparecidos este jueves

En un primer comunicado, difundido a las 9, el gobierno de Santa Cruz informó que uno de los cuerpos había sido divisado desde un helicóptero durante los sobrevuelos realizados en la zona.

Más tarde, a las 11:20, las autoridades provinciales comunicaron que personal de rastrillaje de la Policía de Santa Cruz había encontrado el cuerpo del segundo niño en cercanías de un puente del sector. El hallazgo se produjo durante las tareas que se desarrollaban de manera ininterrumpida desde el domingo.

El Gobierno también informó que personal de salud y profesionales de la psicología brindan asistencia y contención a la familia.

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