Nucleoeléctrica Argentina se reunió con El Salvador para proponer apoyo técnico a su programa nuclear

NA-SA aseguró que con medidas como esta busca proyectar al sector nuclear argentino en el plano internacional. Foto: gentileza.

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) se reunió con representantes de El Salvador durante la Conferencia Ministerial Internacional sobre Energía Nucleoeléctrica del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). El evento se desarrolla del 27 al 29 de octubre en la localidad de Incheon, Corea del Sur.

El organismo indicó que «El Salvador avanza en el desarrollo de su programa nuclear siguiendo los lineamientos del OIEA«. La estrategia del país caribeño se centra en incorporar reactores modulares pequeños (SMR) y en la conformación de instituciones regulatorias y de promoción del sector nuclear con personal especializado.

Para complementar estas capacidades, el país prevé recurrir a servicios técnicos internacionales, especialmente en etapas de alta demanda, como el licenciamiento de instalaciones.

En ese marco, NA-SA aseguró que con medidas como esta busca proyectar al sector nuclear argentino en el plano internacional. La iniciativa es parte de la estrategia que impulsa la Secretaría de Asuntos Nucleares.

Dentro de ese plan, señaló que una de las principales oportunidades de negocio consiste en «establecer alianzas con proveedores internacionales de reactores que no cuentan con capacidades propias de operación«, aportando su experiencia en puesta en marcha, operación, mantenimiento y gestión de instalaciones nucleares.

El encuentro del OEIA reúne a autoridades gubernamentales y representantes de la industria nuclear internacional para abordar los desafíos de una nueva etapa de expansión la energía nuclear. La agenda incluye temas como la construcción de nuevas centrales, el desarrollo de tecnologías avanzadas, la armonización regulatoria, el financiamiento y la consolidación de cadenas de suministro.

Con más de siete décadas de desarrollo nuclear, el ente añadió que Argentina cuenta con capacidades tecnológicas y recursos humanos especializados que «le permiten aspirar a convertirse en uno de los principales proveedores de servicios nucleares de América Latina».

La empresa basa su argumento en su trayectoria en la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, así como en proyectos de alta complejidad.

«Estamos frente a una oportunidad para transformar la experiencia nuclear argentina en nuevos negocios y exportaciones. En Nucleoeléctrica contamos con capacidades desarrolladas durante décadas que hoy podemos ofrecer al mundo. Queremos ser parte de los nuevos proyectos nucleares que se impulsen en la región», expresó Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina.