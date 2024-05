Habló la madre del joven muerto por un policía: «quiero llegar a la verdad»

Miriam, la madre de Pablo Ulises Vallejos, reclamó que se investigue a fondo las circunstancias en las que su hijo de 22 años murió el martes 21 de mayo pasado en el barrio Jardín de Neuquén. Lo que se informó hasta ahora es que junto con otro joven abordaron a un policía de civil presuntamente para robarle la bicicleta, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y lo mató de un disparo en el pecho.

La mujer se reunió con la fiscal del caso, Silvia Moreira, y con integrantes del Comité Contra la Tortura. En diálogo con diario RÍO NEGRO reveló que hace cuatro semanas, su hijo fue detenido en la comisaría 21 donde «recibió una paliza y estuvo seis días en cama, le rompieron costillas, lo desfiguraron».

En su opinión, ambos hechos están vinculados y pidió que se investiguen.

Dijo que «Pablo había dejado de robar. Tenía problemas con las drogas, estuvo tres años en la Unidad 11, pero ahora estaba trabajando en una peluquería, esa noche tenía dinero en el bolsillo, no me creo que ande robando una bicicleta».

Respecto del arma de fuego que encontraron junto al cuerpo, con proyectiles percutados, dijo que «para mí las balas las pusieron después».

La fiscal Moreira, por su parte, dijo a este medio que «todavía no tenemos la mecánica del hecho» que ocurrió a las 23:20 en Andalgalá y 12 de Septiembre.

No hay videocámaras que hayan registrado el episodio. Tampoco hay pruebas de que Pablo Vallejos haya gatillado el revólver calibre 32, salvo la palabra del policía. Supuestamente ambos no se conocían, y el efectivo no trabaja en la comisaría 21. Otro detalle que se ignora es dónde llevaba el arma reglamentaria.

Vallejos era conocido en la policía y en el Poder Judicial donde no paró de acumular causas penales desde que era adolescente, y cometió delitos en pandemia.

Detectaron tarde que era disléxico, una discapacidad que lo avergonzaba y lo hizo abandonar la escuela. Ya metido en la maquinaria penal, ni siquiera podía notificarse de los escritos legales que le acercaban para firmar. Sobrellevaba con dolor la muerte de un hermano mayor y se sentía responsable por su madre. La principal contención se la daba su abuela, en cuya casa buscaba refugio cada tanto, pero pasaba mucho tiempo en la calle. Hasta hace poco enviaba fotos de los cortes de pelo que estaba aprendiendo en una peluquería.