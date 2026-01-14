Hallaron un joven sin vida en un barrio del oeste de Neuquén: buscan identificarlo

Un joven fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en el barrio Gran Neuquén Sur de Neuquén. El cuerpo fue hallado en la calle Trabajadores Estatales Neuquinos, entre Quimey y Rafael Vázquez, a unas dos cuadras de Pérez Novella.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) intervino alrededor de las 6. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el joven ya no tenía signos vitales. Según trascendió, al arribar el joven estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio.

Fuentes oficiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que el fallecido no portaba documentos y que se estima que su rango de edad oscila entre los «15 y 25 años«. El cuerpo «no tendría signos de criminalidad«, agregaron. En el lugar también trabaja la Policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Noticia en desarrollo