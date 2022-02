Hombre que será juzgado por agredir a su expareja, volvió a golpearla y lo mandaron al penal

El juez de garantías Juan Pablo Laurence le impuso un mes de prisión preventiva a un hombre por incumplir una orden de prohibición de acercamiento y agredir a su expareja. El acusado no solo incumplió la medida judicial, sino que agredió a la víctima.

El imputado ya tiene una causa penal por haber agredido a la mujer en 2019. Por esos hechos será juzgado a finales de abril próximo. Ahora tiene otra causa en su contra porque Laurence admitió los cargos que el fiscal Martín Govetto formuló contra el hombre (identificado por las iniciales P.I.V.M.) que había sido detenido el 8 de febrero pasado.

Laurence dispuso un mes de plazo de investigación y como admitió el pedido de prisión preventiva que había hecho la fiscalía, lo envió al penal 3 de esta ciudad. El defensor oficial Marcos Ciciarello asistió al imputado y no objetó los cargos ni el plazo de la preventiva, según informaron fuentes judiciales.

La segunda causa que se originó por un hecho que ocurrió la mañana del 31 de enero pasado en esta ciudad, cuando un operador socio comunitario de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) visitó el domicilio de la mujer, en cumplimiento del seguimiento que debía hacer el organismo provincial de los hijos pequeños de la víctima de violencia de género.

El operador de la Senaf se encontró en la vivienda, ubicada en el barrio El Pilar I de Bariloche, con la expareja de la mujer, que tenía una orden de prohibición de acercamiento que el juez Marcos Burgos le había impuesto a finales de octubre del año pasado. La orden judicial tenía como objetivo que el hombre no tuviera contacto con la víctima, que lo había denunciado, hasta finales de abril próximo, cuando se hará el juicio contra el imputado.

El hombre será juzgado en esa fecha por las lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas contra su pareja, en un contexto de violencia de género.

Las fuentes relataron que el acusado insultó a la mujer porque el operador era un hombre. Y no permitió que el trabajador de la Senaf ingresara al domicilio de la víctima. Después, agredió a la mujer con golpes de puño y con un cinturón en la zona de su cadera. Según las fuentes, le advirtió a la víctima: “Si vos me sacás de la casa o me denunciás, te voy a prender fuego con los nenes adentro… Si vos te vas, te voy a matar…”

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió dos hematomas a nivel de cadera y muslo izquierdo. Todo ocurrió “en un contexto de violencia de género, ya que el imputado y la víctima mantuvieron una relación de pareja durante 7 años, persistiendo una relación asimétrica de poder”. Tras la denuncia, se lo detuvo y después se lo mandó al penal donde cumplirá la prisión preventiva.