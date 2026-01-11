En menos de 24 horas recuperaron una moto robada en Regina: estaba en una zona rural

La motocicleta Honda Storm 125 cc fue hallada oculta en una acequia de una chacra rural de Villa Regina.

En una rápida intervención, la Policía de Río Negro logró recuperar en menos de 24 horas una motocicleta que había sido robada en la ciudad de Villa Regina, tras una denuncia radicada por su propietario.

El rodado fue localizado oculto en una acequia de una chacra de la zona rural, lo que permitió avanzar con las verificaciones correspondientes y concretar su restitución en pocas horas.

Denuncia y activación del operativo

El hecho fue denunciado luego de que el propietario advirtiera la sustracción de su motocicleta desde el patio de su vivienda ubicada sobre calle Matheu. El lugar no contaba con medidas de seguridad, circunstancia que habría facilitado el accionar delictivo.

Tras la presentación formal, se activó el circuito de investigación y búsqueda previsto para delitos contra la propiedad, con tareas de relevamiento y patrullaje en distintos sectores de la ciudad.

Hallazgo en la zona rural

Al día siguiente, cerca del mediodía, personal policial recibió un aviso sobre la presencia de una moto abandonada en una acequia de una chacra situada en jurisdicción rural de Villa Regina.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un rodado con características similares al denunciado, que se encontraba oculto, sin patente colocada y sin llave de arranque.

Verificaciones y restitución

Las verificaciones técnicas de los números de motor y cuadro confirmaron que se trataba de la Honda Storm 125 cc sustraída el día anterior. Si bien el sistema aún no reflejaba el pedido de secuestro, el cruce de información con el área judicial permitió confirmar su procedencia.

La fiscalía de turno dispuso el traslado del rodado al predio judicial y su posterior entrega al propietario, previo reconocimiento, al constatarse que el vehículo se encontraba en buen estado general.

Investigación en curso

La investigación continúa para determinar cómo llegó la moto hasta ese sector rural y si hubo participación de más personas en el hecho. En paralelo, se reforzaron las tareas de patrullaje y control en áreas urbanas y rurales.

Desde la fuerza destacaron la rápida respuesta y la coordinación entre áreas operativas, que permitió recuperar el bien sustraído y brindar tranquilidad a la víctima.