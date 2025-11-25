Identificaron al hombre que apareció muerto en el Canal Grande de Roca: continúa la investigación

Un impactante hallazgo conmocionó anoche a Roca luego de que el cuerpo de un hombre fuera encontrado flotando en el Canal Grande. El descubrimiento ocurrió alrededor de las 22:15, cuando un empleado de la Usina local, ubicada sobre calle Gadano entre Belgrano y Buenos Aires, alertó a las autoridades al observar lo que parecía ser una persona sin vida atrapada en las rejas de las compuertas. En las últimas horas, lograron identificar a la víctima.

Identificaron al hombre que apareció muerto en el Canal Grande de Roca

El cuerpo encontrado en el Canal Grande de Roca era de un hombre de entre 30 y 40 años y se encontraba flotando en la zona del limpia rejas. Según la primera constatación, el individuo estaba con el torso desnudo y vestía una malla negra, además de presentar un corte visible en la pierna derecha.

Minutos después, médicos del Siarme constataron que la víctima no tenía signos vitales. El escenario motivó la intervención del Gabinete de Criminalística, que realizó las primeras pericias, mientras que las fiscales de turno ordenaron iniciar un legajo caratulado como “muerte dudosa”. Se dispuso además el trabajo de la morgue para el traslado del cuerpo y la continuidad de las tareas investigativas.

Horas más tarde, la identidad del fallecido fue confirmada por su hermana: se trataba de José Alberto Umanzo. La confirmación aportó el primer dato certero en un caso que sigue bajo investigación judicial.