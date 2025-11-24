Tensión en el Penal 2 de Roca: qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre los hechos de violencia

La mañana del lunes estuvo marcada por momentos de extrema tensión en el Penal 2 de Roca, donde familiares de personas privadas de libertad se concentraron frente al portón de ingreso para denunciar requisas humillantes, detonaciones dentro del penal y un presunto motín. En el exterior, unas 20 personas permanecieron en protesta y reclamaron información oficial sobre el estado de los internos.

Mientras tanto, puertas adentro, según confirmó luego el Ministerio de Seguridad de Río Negro, se desarrollaba un episodio de violencia que incluyó agresiones, lanzamiento de piedras, resistencia a los controles penitenciarios y quema de colchones. El Gobierno provincial difundió un comunicado detallando el operativo desplegado por el Servicio Penitenciario y asegurando que la situación fue controlada sin heridos.

Qué dijo el Ministerio de Seguridad: el relato oficial del operativo

En un extenso comunicado, el Ministerio de Seguridad de Río Negro describió el episodio dentro del Penal 2 como una «jornada cargada de tensión» que incluyó agresiones de internos, lanzamiento de piedras, insultos y quema de colchones. Según la versión oficial, el Servicio Penitenciario actuó bajo directivas del ministro Daniel Jara y logró controlar la situación sin registrar heridos.

La cartera explicó que las requisas estrictas aplicadas en los últimos días permitieron secuestrar «estupefacientes y otros elementos prohibidos», lo que generó malestar en algunos sectores del penal. De acuerdo con el comunicado, este descontento habría detonado el conflicto poco después del mediodía, cuando un grupo de internos se negó a regresar a sus sectores y comenzó a agredir al personal.

Quema de colchones y resistencia en los pabellones

El Gobierno provincial detalló que, ante la escalada, se reforzó el personal penitenciario, se cerró el ingreso de visitas y se inició un operativo pabellón por pabellón. Algunos internos colaboraron con el restablecimiento del orden, mientras que otros resistieron con piedras, agua, lavandina e incluso armas caseras. En uno de los módulos, mantas y colchones fueron incendiados, obligando al personal a intervenir rápidamente para evitar un fuego mayor.

Las autoridades también informaron que «un grupo de internos fue trasladado a enfermería para resguardarlo y que todos los sectores fueron despejados mediante un uso progresivo y mínimo de la fuerza», según lo establecido por los protocolos del ministerio.

«Violencia externa», dijo Seguridad

El Ministerio de Seguridad señaló que en simultáneo, en el exterior del penal, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras hacia el interior y a quemar cubiertas. Por ese motivo se dispuso un operativo policial en los accesos para contener la situación y permitir el avance del personal penitenciario en el interior del establecimiento.

La combinación de agresiones internas y externas motivó el despliegue coordinado entre los equipos penitenciarios y la Policía de Río Negro, que buscó evitar que el conflicto escalara más allá del perímetro del penal.

Recuento completo y continuidad de los controles

Tras varias horas, el Servicio Penitenciario completó el recuento de la población detenida y la verificación corporal, sin registrar internos lesionados. También se secuestraron elementos contundentes utilizados durante los incidentes.

El ministerio informó que los pabellones permanecerán cerrados de manera preventiva hasta que la situación se normalice. Además, ratificó que las requisas estrictas continuarán en todas las unidades carcelarias de Río Negro, con el objetivo —según la versión oficial— de evitar el ingreso de drogas y elementos prohibidos.

Qué denunciaron los familiares

Los familiares de los detenidos aseguraron a Diario RÍO NEGRO que las requisas aplicadas en los últimos días son “humillantes”, especialmente hacia mujeres y niños. Señalaron que varias personas sufrieron descompensaciones por la forma en que se realizaron los controles y que no recibieron explicaciones pese a los reclamos previos.

Los denunciantes informaron que entre las 11:30 y las 12 escucharon detonaciones en el interior del penal, lo que desencadenó mayor preocupación y motivó un pedido urgente de respuestas sobre el estado de los internos y la seguridad general. También remarcaron que estas prácticas habían sido advertidas previamente en Cipolletti.

El Observatorio de Derechos Humanos: críticas a los controles

Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos, sostuvo que la modalidad de requisa aplicada “resultó humillante para las mujeres y ofensiva para cualquier visitante”, incluidos niños y niñas. Señaló que la metodología fue replicada desde el Penal de Cipolletti con la llegada del actual director a Roca.

Calafat también advirtió que no pudieron ingresar al establecimiento durante las horas críticas del conflicto y que tampoco recibieron información oficial sobre lo ocurrido dentro de los pabellones, lo que alimentó la incertidumbre durante toda la tarde.

Sin diálogo, dos versiones enfrentadas

Mientras la cartera de Seguridad ponderó el operativo como exitoso y destacó que se protegió la vida de detenidos y trabajadores, los familiares y el Observatorio de Derechos Humanos insistieron en que el conflicto se originó por prácticas de requisa abusivas y por la falta de información clara.

Hasta última hora, los manifestantes continuaban frente al penal a la espera de ser recibidos por el director, mientras reclamaban garantías sobre la integridad de los internos y el fin de los procedimientos considerados humillantes.