Insólito en Río Negro: fue a la comisaría a denunciar amenazas y quedó detenida por llevar un arma limada en la mochila

En un episodio que roza lo cinematográfico, la Policía de Río Negro detuvo a una joven mujer que se presentó de forma voluntaria en la comisaría 45° del barrio Anaí Mapu de Cipolletti, pero terminó tras las rejas. El hecho, puso al descubierto una trama de violencia familiar y tenencia ilegal de armas que inició una investigación por la Justicia provincial.

La mujer se acercó a la dependencia policial con el objetivo de realizar una consulta formal sobre una denuncia previa. Según trascendió, el conflicto original estaba vinculado a presuntas amenazas y privación ilegítima de la libertad que afectaban directamente a su entorno más cercano.

Una confesión que despertó las alarmas policiales

Durante su relato ante los oficiales, la joven detalló que su padre había sido blanco de amedrentamientos. Sin embargo, un dato crucial cambió el rumbo de la entrevista: mencionó que su pareja, quien se encuentra detenido por otra causa judicial, habría revelado la existencia de un arma de fuego que ella misma solía trasladar dentro de una mochila negra.

Ante la gravedad de la información aportada y bajo un estricto criterio preventivo, el personal policial actuó con celeridad. Los efectivos le solicitaron de manera formal que exhibiera el contenido del bolso que portaba en ese momento, lo que desencadenó una reacción inesperada.

Intento de fuga y hallazgo de una pistola 9 milímetros

Al verse acorralada por su propia declaración, la mujer comenzó a mostrarse visiblemente nerviosa. En un intento desesperado por evitar la requisa, trató de abandonar la comisaría de forma abrupta. No obstante, la rápida intervención de los uniformados permitió retenerla antes de que ganara la calle.

Al proceder a la revisión de la mochila, los agentes confirmaron las sospechas: en el interior hallaron una pistola calibre 9 milímetros. El arma se encontraba en perfectas condiciones de uso y con munición, pero presentaba una característica alarmante: su numeración de serie estaba completamente limada.

Peritajes y el peligro de las «armas fantasma»

Este tipo de armamento, al carecer de identificación, suele circular en los denominados «circuitos ilegales». El borrado del número de serie es una práctica habitual de la criminalidad organizada para dificultar el rastreo de procedencia y evitar que se vincule el arma con delitos previos.

El Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro se hizo presente en el lugar para realizar las pericias balísticas correspondientes. El objetivo es preservar las evidencias y determinar, mediante análisis científicos, si la pistola fue disparada recientemente o si está vinculada a otros hechos de sangre en la región.

Situación judicial y causas paralelas

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de turno, la cual dispuso la apertura de un legajo judicial bajo la carátula de tenencia ilegal de arma de fuego. La mujer quedó ligada formalmente a la causa mientras se profundizan las investigaciones sobre el origen del dispositivo.

Por otro lado, la Justicia no pierde de vista el trasfondo de violencia que originó la visita de la joven a la unidad. Las denuncias por amenazas y el contexto familiar mencionado forman parte de una línea investigativa paralela que busca reconstruir el cuadro completo de situación y proteger a las posibles víctimas de este entorno conflictivo.