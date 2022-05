Intentaron robar el cajero del Shopping de Las Grutas

El cajero que intentaron robar. No sonaron alarmas

El cajero automático del Banco Nación que funciona en el segundo piso del shopping ‘Las Olas’ de Las Grutas sufrió un intento de robo. El autor del hecho fue un hombre mayor de 20 años que aún no fue identificado ni detenido, pero quedó registrado por las cámaras del lugar.

Lo insólito es que no sonaron alarmas, y que, para ingresar, el sujeto sólo tuvo que abrir unas de las puertas de ingreso, debido a que el sistema de cierre automático no funciona. Una vez adentro, la alarma del cajero, que venía registrando fallas, no se activó. Y el delincuente entró y salió del espacio sin problemas.

El hecho se registró el viernes a las 2 de la madrugada. Recién a las 10 de la mañana de ese día se percataron de lo ocurrido, porque el policía contratado como adicional vio la máquina dañada, y dio aviso a sus compañeros de la comisaría 29ª, que intervinieron de oficio.

Al llegar constataron los daños y chequearon todo el contenido de las cámaras, que permitieron ver el derrotero del hombre por el interior del shopping. Es que el malviviente actuó sin apuro. Y antes de irse, incluso, rompió parcialmente el vidrio de una máquina expendedora de peluches, aunque no logró llevarse ningún juguete.

En relación al cajero, hizo un gran boquete en el panel que protege el lugar por donde se realizan las recargas de efectivo. El agujero fue tan grande que dejó al descubierto el mecanismo del aparato, aunque, según presumen las autoridades, el desconocimiento le impidió seguir avanzando y lograr forzar la máquina para llevarse el dinero.

“Evidentemente era alguien sin experiencia en ese tipo de robos” confió una alta fuente de la unidad 29. Si hubiera tenido la habilidad suficiente, se hubiera alzado con los billetes, porque las falencias en el sistema de seguridad quedaron al descubierto tras la tentativa.

La policía recabó huellas en el lugar, y, ahora, sigue en la búsqueda del autor del hecho.