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Qué merendar para evitar harinas: tres opciones proteicas y fáciles para comer rico y saludable

Waffles, muffins y trufas saludables forman parte de estas opciones fáciles de preparar, ideales para quienes buscan meriendas más nutritivas y sin harinas refinadas.

Redacción

Por Redacción

Tres meriendas saludables y proteicas. Foto ilustrativa.

Tres meriendas saludables y proteicas. Foto ilustrativa.

Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que aporten proteínas, den saciedad y además sean fáciles de preparar. Estas tres recetas sin harinas son ideales para quienes quieren comer rico sin resignar nutrición. Se preparan con pocos ingredientes y pueden acompañarse con café, té o mate.

1. Waffles de banana y avena proteicos

Una opción dulce, suave y perfecta para arrancar la tarde con energía.

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de avena
  • 1 cucharada de cacao amargo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Esencia de vainilla
  • Opcional: proteína en polvo o chips de chocolate amargo

Preparación

  1. Pisar la banana hasta formar un puré.
  2. Agregar los huevos y mezclar bien.
  3. Incorporar la avena, el cacao y el polvo para hornear.
  4. Cocinar en waflera o sartén antiadherente hasta dorar.

Se pueden acompañar con frutas frescas, yogur griego o una cucharadita de pasta de maní.

2. Muffins de huevo y queso

Una merienda salada, práctica y muy alta en proteínas.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 50 gramos de queso cremoso o mozzarella
  • Jamón cocido en cubos
  • Espinaca picada
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Batir los huevos en un bowl.
  2. Agregar el queso, jamón y espinaca.
  3. Condimentar a gusto.
  4. Colocar la mezcla en moldes para muffins.
  5. Cocinar en horno moderado durante 20 minutos.

Son ideales para preparar con anticipación y guardar en la heladera.

3. Trufas de avena, cacao y café

Una receta saludable para quienes buscan algo dulce sin harinas refinadas.

Ingredientes

  • 1 taza de avena
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharada de café instantáneo
  • 2 cucharadas de pasta de maní
  • Miel o edulcorante a gusto
  • Un chorrito de leche o bebida vegetal

Preparación

  1. Mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta.
  2. Llevar unos minutos a la heladera.
  3. Formar bolitas con las manos.
  4. Pasarlas por coco rallado o cacao.

Se conservan varios días en frío y son una excelente alternativa para cortar la tarde con algo dulce y nutritivo.

¿Por qué elegir meriendas proteicas?

Las meriendas con buen aporte de proteínas ayudan a generar mayor saciedad, sostener la energía durante el día y evitar el exceso de ultraprocesados. Además, combinadas con frutas o infusiones, pueden transformarse en una opción equilibrada y práctica para todos los días.


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Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que aporten proteínas, den saciedad y además sean fáciles de preparar. Estas tres recetas sin harinas son ideales para quienes quieren comer rico sin resignar nutrición. Se preparan con pocos ingredientes y pueden acompañarse con café, té o mate.

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