Qué merendar para evitar harinas: tres opciones proteicas y fáciles para comer rico y saludable
Waffles, muffins y trufas saludables forman parte de estas opciones fáciles de preparar, ideales para quienes buscan meriendas más nutritivas y sin harinas refinadas.
Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que aporten proteínas, den saciedad y además sean fáciles de preparar. Estas tres recetas sin harinas son ideales para quienes quieren comer rico sin resignar nutrición. Se preparan con pocos ingredientes y pueden acompañarse con café, té o mate.
1. Waffles de banana y avena proteicos
Una opción dulce, suave y perfecta para arrancar la tarde con energía.
Ingredientes
- 1 banana madura
- 2 huevos
- 4 cucharadas de avena
- 1 cucharada de cacao amargo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Esencia de vainilla
- Opcional: proteína en polvo o chips de chocolate amargo
Preparación
- Pisar la banana hasta formar un puré.
- Agregar los huevos y mezclar bien.
- Incorporar la avena, el cacao y el polvo para hornear.
- Cocinar en waflera o sartén antiadherente hasta dorar.
Se pueden acompañar con frutas frescas, yogur griego o una cucharadita de pasta de maní.
2. Muffins de huevo y queso
Una merienda salada, práctica y muy alta en proteínas.
Ingredientes
- 3 huevos
- 50 gramos de queso cremoso o mozzarella
- Jamón cocido en cubos
- Espinaca picada
- Sal y pimienta
Preparación
- Batir los huevos en un bowl.
- Agregar el queso, jamón y espinaca.
- Condimentar a gusto.
- Colocar la mezcla en moldes para muffins.
- Cocinar en horno moderado durante 20 minutos.
Son ideales para preparar con anticipación y guardar en la heladera.
3. Trufas de avena, cacao y café
Una receta saludable para quienes buscan algo dulce sin harinas refinadas.
Ingredientes
- 1 taza de avena
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharada de café instantáneo
- 2 cucharadas de pasta de maní
- Miel o edulcorante a gusto
- Un chorrito de leche o bebida vegetal
Preparación
- Mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta.
- Llevar unos minutos a la heladera.
- Formar bolitas con las manos.
- Pasarlas por coco rallado o cacao.
Se conservan varios días en frío y son una excelente alternativa para cortar la tarde con algo dulce y nutritivo.
¿Por qué elegir meriendas proteicas?
Las meriendas con buen aporte de proteínas ayudan a generar mayor saciedad, sostener la energía durante el día y evitar el exceso de ultraprocesados. Además, combinadas con frutas o infusiones, pueden transformarse en una opción equilibrada y práctica para todos los días.
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