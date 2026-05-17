Qué merendar para evitar harinas: tres opciones proteicas y fáciles para comer rico y saludable

Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que aporten proteínas, den saciedad y además sean fáciles de preparar. Estas tres recetas sin harinas son ideales para quienes quieren comer rico sin resignar nutrición. Se preparan con pocos ingredientes y pueden acompañarse con café, té o mate.

1. Waffles de banana y avena proteicos

Una opción dulce, suave y perfecta para arrancar la tarde con energía.

Ingredientes

1 banana madura

2 huevos

4 cucharadas de avena

1 cucharada de cacao amargo

1 cucharadita de polvo para hornear

Esencia de vainilla

Opcional: proteína en polvo o chips de chocolate amargo

Preparación

Pisar la banana hasta formar un puré. Agregar los huevos y mezclar bien. Incorporar la avena, el cacao y el polvo para hornear. Cocinar en waflera o sartén antiadherente hasta dorar.

Se pueden acompañar con frutas frescas, yogur griego o una cucharadita de pasta de maní.

2. Muffins de huevo y queso

Una merienda salada, práctica y muy alta en proteínas.

Ingredientes

3 huevos

50 gramos de queso cremoso o mozzarella

Jamón cocido en cubos

Espinaca picada

Sal y pimienta

Preparación

Batir los huevos en un bowl. Agregar el queso, jamón y espinaca. Condimentar a gusto. Colocar la mezcla en moldes para muffins. Cocinar en horno moderado durante 20 minutos.

Son ideales para preparar con anticipación y guardar en la heladera.

3. Trufas de avena, cacao y café

Una receta saludable para quienes buscan algo dulce sin harinas refinadas.

Ingredientes

1 taza de avena

2 cucharadas de cacao amargo

1 cucharada de café instantáneo

2 cucharadas de pasta de maní

Miel o edulcorante a gusto

Un chorrito de leche o bebida vegetal

Preparación

Mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta. Llevar unos minutos a la heladera. Formar bolitas con las manos. Pasarlas por coco rallado o cacao.

Se conservan varios días en frío y son una excelente alternativa para cortar la tarde con algo dulce y nutritivo.

¿Por qué elegir meriendas proteicas?

Las meriendas con buen aporte de proteínas ayudan a generar mayor saciedad, sostener la energía durante el día y evitar el exceso de ultraprocesados. Además, combinadas con frutas o infusiones, pueden transformarse en una opción equilibrada y práctica para todos los días.