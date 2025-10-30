Investigaban una estafa en Roca y todo terminó en el hallazgo de drogas tras un allanamiento

El allanamiento en una vivienda de Roca terminó con el secuestro de cocaína y marihuana.

Un allanamiento realizado este jueves en una vivienda de Roca terminó con el secuestro de drogas y dinero en efectivo. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por estafa instruida por la Fiscalía de Chos Malal, provincia de Neuquén.

El operativo se desarrolló en una casa ubicada sobre la calle Santiago del Estero al 2200, con efectivos de la comisaría 21 y la colaboración de personal policial proveniente de Neuquén.

Secuestro de cocaína y marihuana

Durante la diligencia, los efectivos encontraron una planta de marihuana, tres frascos de vidrio con sustancia vegetal verdosa que totalizó 34 gramos, y una sustancia blanca polvorienta compatible con cocaína, con un peso de 364,68 gramos.

Ante el hallazgo, se convocó al personal de Toxicomanía, que realizó las pruebas de campo y confirmó la presencia de estupefacientes. Además, se procedió al secuestro de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.