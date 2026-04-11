Investigan la muerte de un detenido que estaba bajo custodia policial en una comisaría de San Martín de los Andes

El hecho que se investiga ocurrió en el calabozo de la comisaría 23 de San Martín de los Andes. (foto de archivo)

En la comisaría 23 de San Martín de los Andes vivieron esta tarde de sábado minutos de desesperación, cuando policías hallaron a un hombre que estaba detenido, casi sin vida en el calabozo.

La persona fue trasladada en una ambulancia hasta el hospital de la ciudad, donde a pesar de los esfuerzos del personal médico, murió.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que iniciaron una investigación por la muerte del hombre que estaba detenido en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes.

La investigación está a cargo del fiscal Hernán Scordo, quien dispuso aplicar el “Protocolo de Minnesota” que es para casos en los que mueren personas bajo custodia. En este caso, personal de la Policía de Neuquén debía custodiarlo. Por eso, el fiscal requirió que la Policía Federal lleve adelante la investigación.

Falta la autopsia

Según la información preliminar recolectada por el MPF, el hombre de 49 años fue hallado alrededor de las 16.10 en el calabozo por policías. Fuentes judiciales señalaron que habría usado una remera para atentar contra su vida. Aunque se trata de información preliminar.

En un primer momento, policías de esa unidad le hicieron maniobras de RCP y, después, personal médico del SIEN siguió con esas tareas de reanimación mientras lo trasladaba hasta el hospital de la ciudad, donde murió alrededor de las 17.

El fiscal dispuso que el cuerpo sea trasladado hacia la ciudad de Neuquén, para la autopsia que hará el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia. Esta noche, fuentes judiciales indicaron que aún no estaba el informe de Criminalística, que trabajó en la unidad policial.

La víctima había sido detenida este sábado al mediodía por orden de la fiscalía tras una denuncia por un hecho en un contexto de violencia de género. Según la denunciante, el hombre fue el presunto responsable de iniciar un incendio en una vivienda en un barrio de San Martín de los Andes.