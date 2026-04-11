Dos heridos de bala en un confuso episodio en Roca: una de las víctimas se negó a declarar, investigan cómo fue el ataque

Los vecinos de la zona norte de Roca fueron testigos de un episodio que incluyó tensión, armas y dos heridos trasladados al hospital local. El caso está siendo investigado, pero fuentes oficiales subrayaron que una de las víctimas se negó a presentar la denuncia penal por el ataque.

Fuentes de salud confirmaron a Diario RÍO NEGRO que ambos fueron ingresados al nosocomio y brindaron detalles de su estado de salud.

Disparos, dos heridos de bala y una investigación en proceso: lo que se sabe del ataque

El ataque ocurrió durante la noche del viernes en el sector de las calles Suiza y Resistencia del barrio Fiske Menuco. Según la información recopilada a partir de testigos, todo pasó muy rápido y en plena vía pública lo que generó tensión entre los vecinos que se encontraban cerca.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió, trascendió que los disparos los emitieron personas que circulaban a bordo de una moto y lo hicieron sin mediar palabras contra los dos hombres que se encontraban en el sitio. Tras lograr su cometido, huyeron.

Una de las víctimas quedó en el lugar con heridas en el glúteo y recibió asistencia de Siarme para luego ser trasladado al hospital local. La segunda víctima se fue del lugar antes de que llegara el personal policial y de salud, sin embargo horas después se confirmó que ingresó al hospital local con heridas en el abdomen.

La Policía confirmó que en el escenario del ataque se hallaron un total de seis casquillos de una arma de 9 milímetros. Por el caso se abrió una investigación, aunque señalaron que la persona con lesiones en el glúteo se negó a realizar la denuncia penal en contra de quienes le dispararon.

El estado de salud de los heridos de bala en Roca

Los heridos de bala son hombres, uno de ellos recibió dos heridas en el glúteo derecho pero no fue de carácter grave por lo que, al poco tiempo de ser asistido, se retiró voluntariamente del nosocomio.

En tanto la segunda persona lesionada ingresó a guardia minutos después de las 23.40. Su estado era más delicado ya que tenía un disparo en el abdomen, motivo por el cual ingresó a terapia y hasta este momento, aún se encuentra internado bajo observación médica.

Fuentes oficiales informaron que su estado de salud es reservado por lo tanto aún no está en condiciones de declarar ante la Policía para saber en qué circunstancias fue lesionado.