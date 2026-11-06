Buscan a un hombre en Río Negro: la Fiscalía de Viedma solicitó su detención y captura

La Fiscalía N.º 2 de Viedma solicitó la detención y captura de Maximiliano Fuentealba Toro, en el marco de una causa judicial que se encuentra en trámite.

El pedido fue difundido a través de un aviso del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que convocó a la comunidad a aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

En procesos judiciales anteriores en Río Negro, Fuentealba Toro ha estado involucrado en causas vinculadas a uso de armas de fuego, lesiones graves, lesiones leves y resistencia a la autoridad. En junio de 2024, en el Barrio 22 de Abril de Viedma, realizó disparos de arma de fuego, desde un vehículo contra un grupo de personas.

Quienes tengan datos sobre el hombre pueden comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana para brindar información.