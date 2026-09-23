Qué significa la curiosa corbata de Adam Smith que usó Javier Milei en su discurso ante la ONU

Javier Milei rompió su estricto código de vestimenta para subir al estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acostumbrado a utilizar corbatas de tonos oscuros y completamente lisas, el Presidente sorprendió en Nueva York con una prenda estampada con el perfil de Adam Smith, el padre del liberalismo económico.

El detalle estético salió a la luz a través de una foto que publicó el canciller Pablo Quirno en la previa del discurso, donde se lo ve escoltando al mandatario junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Lejos de ser un detalle librado al azar, la elección de la prenda encierra un fuerte mensaje ideológico y un anclaje directo con la visión del Gobierno sobre el futuro tecnológico y el rumbo del país.

Inteligencia Artificial: la nueva «fábrica de alfileres»

El motivo para romper su regla de las «corbatas planas» en la cumbre internacional no miró solo hacia el pasado de la teoría económica, sino hacia el presente. El Presidente utilizó la figura del autor de La riqueza de las naciones (1776) para sentar postura sobre el debate global en torno a la Inteligencia Artificial (IA).

Para el jefe de Estado, la IA representa «la fábrica de alfileres del siglo XXI». El concepto alude al clásico ejemplo que utilizó Smith hace más de 200 años para explicar cómo la división del trabajo y la especialización multiplican exponencialmente la producción.

Bajo esta óptica, Milei sostiene que las ideas del filósofo escocés permiten interpretar el actual salto tecnológico de forma optimista, cuestionando abiertamente los escenarios apocalípticos que advierten sobre la destrucción masiva de empleos por culpa de la automatización.

Según el análisis de Milei, si la división del trabajo y los rendimientos dependen pura y exclusivamente del tamaño del mercado, la respuesta es lineal: «La consecuencia natural, en términos de política económica, es que tengo que abrir la economía».

Un símbolo histórico heredado de Milton Friedman

La «corbata de Adam Smith» no es un accesorio comercial común. Se trata de una histórica marca de pertenencia dentro de los círculos del libre mercado que comenzó a gestarse en 1968, cuando fue diseñada por el Political Economy Club de la Universidad de St Andrews (Escocia) y comercializada luego por el influyente Institute of Economic Affairs de Londres.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la prenda se convirtió en un emblema global al ser utilizada asiduamente por Milton Friedman, máximo referente de la Escuela de Chicago y uno de los ídolos intelectuales de Milei.

«A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad. Tengo entendido que se la regaló el propio Friedman, o es muy parecida a las que él usaba», detalló Javier Milei a TN, confesando que la elección ante la ONU fue, lisa y llanamente, «toda una declaración».