River entrenó sin los convocados por la Selección Argentina y prepara un amistoso ante Vélez

River se entrenó en Ezeiza sin la presencia Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada, los citados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Este último, sin embargo, fue desafectado a causa de la lesión sufrida el sábado frente a Huracán y retornará al Millonario para recuperarse.

Teniendo en cuenta que no hay fecha este fin de semana, Leonardo Ponzio podría organizar un amistoso el sábado ante Vélez a puertas cerradas para que sus futbolistas no pierdan rodaje.

Tras la derrota por 2 a 1 frente a Huracán que alejó a River de la pelea por la tabla anual, el equipo de Ponzio tendrá varios días de descanso hasta el próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River por el torneo Clausura

Todavía resta la confirmación, pero el encuentro ante Sarmiento de la fecha 11° se disputaría el miércoles 14 de octubre, por lo que el Millonario jugará antes la 12°, frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, el sábado 10.

Con tres semanas sin partidos oficiales, Ponzio buscará continuar una costumbre que aplicó desde que asumió como entrenador: disputar amistosos a puertas cerradas en River Camp.

Los lunes posteriores a las victorias frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el entrenador organizó partidos cortos ante All Boys y Estudiantes de Buenos Aires para que los suplentes no perdieran rodaje ante la poca competencia del equipo en los meses finales del año.

En este caso enfrentarán al Fortín, que tampoco tendrá actividad a causa de la Fecha FIFA. No se sabe si jugarán los habituales titulares -con las excepciones de los convocados a la Selección- o seguirán sumando minutos los suplentes.

Almada regresará a River Camp para recuperarse de la lesión que lo marginará de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Estará presente el 6 de octubre en el Monumental para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. Allí también estarán Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, además de Beltrán y Andrada.