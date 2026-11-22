Una pareja que se dirigía hacia Chubut fue detenida en Tucumán durante un operativo de control vial de Gendarmería Nacional, luego de que los efectivos descubrieran un cargamento de 10 kilos de cocaína ocultos en el interior del auto en el que se trasladaban.

Según informaron ADN Sur y el diario tucumano La Gaceta, el procedimiento fue llevado a cabo por integrantes del Puesto de Control «Trancas», dependiente del Escuadrón 55 «Tucumán«, sobre el peaje Molle Yaco, en la localidad tucumana de Trancas.

Tornillos nuevos y un doble fondo en el torpedo: cómo fue el hallazgo

Al detener la marcha del rodado para realizar una inspección de rutina, los gendarmes comenzaron a revisar la estructura del vehículo y detectaron anomalías e irregularidades en el sector del torpedo.

En concreto, observaron que en el panel divisorio ubicado entre el compartimiento del motor y el habitáculo los tornillos de sujeción eran nuevos y diferían tanto respecto de los originales de fábrica como de la pintura original del automóvil, lo que evidenciaba una reciente manipulación.

Ante la sospecha de estar frente a un doble fondo en esa zona, los funcionarios efectuaron una requisa minuciosa y lograron extraer 24 paquetes amorfos que contenían cocaína, los cuales sumaron un peso total de 10 kilogramos.

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que ordenó el secuestro tanto del estupefaciente como del vehículo y dispuso la detención del hombre y la mujer involucrados en el traslado de la droga hacia la Patagonia.