Imputaron al hombre que mató a su vecino en una discusión en la vía pública de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy, la Justicia de Viedma acusó formalmente a un hombre por el homicidio de Luis Miguel Santana, ocurrido el pasado sábado por la mañana. Lo que comenzó como una disputa comercial por la venta de paquetes de bolsas terminó en un ataque fatal dentro de un complejo de departamentos.

El escenario del ataque

Según el relato de la Fiscalía, el trágico suceso ocurrió alrededor de las 7:15 horas en un inquilinato de la calle Perú. El imputado, quien residía de forma temporal en una unidad junto a su pareja y su pequeño hijo, ingresó al sector que ocupaba la víctima, ubicado de forma lindante dentro del mismo predio.

En un pequeño patio interno, situado entre la reja y la puerta de la habitación, ambos hombres protagonizaron una pelea física. En ese contexto, la víctima recibió cuatro heridas punzocortantes. El informe de la autopsia, clave en la investigación, determinó que el fallecimiento se produjo por un taponamiento cardíaco derivado de una herida penetrante en el tórax.

La audiencia de imputación fue realizada este lunes en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Hallazgo y evidencia clave

El crimen fue descubierto recién el domingo por el dueño de las propiedades. El locador, que había escuchado ruidos de pelea el día anterior, ingresó al sector para realizar reparaciones y se encontró con el cuerpo sin vida.

La evidencia recolectada por el Gabinete de Criminalística y la policía es contundente e incluye el secuestro de una campera con manchas hemáticas (sangre) en un allanamiento, la constancia médica que describe que el imputado también presentaba heridas compatibles con la riña y las declaraciones del dueño del inmueble y de la pareja del propio acusado.

Riesgo de fuga y antecedentes

La calificación legal impuesta es la de homicidio. Tras dar por formulados los cargos, el Juez de Garantías hizo lugar al pedido de prisión preventiva de cumplimiento efectivo solicitado por la Fiscalía.

Los argumentos para mantener al acusado tras las rejas se centraron en el peligro de fuga. El hombre no cuenta con familiares ni lazos firmes en Viedma (falta de arraigo), habiendo llegado a la ciudad hace apenas pocos meses. Además, la acusación subrayó su comportamiento previo en causas judiciales que aún tramitan en Bahía Blanca, lo que refuerza la sospecha de que intentaría evadir la justicia rionegrina.