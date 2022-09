La fiscalía pidió declarar culpable a una pareja por el abuso de una niña en Cutral Co

En la audiencia de alegatos de clausura en el juicio que se le sigue a una pareja por el abuso sexual de una niña de su entorno en Cutral Co, la fiscalía solicitó que al hombre se lo declare responsable por los hechos como autor y a la mujer responsable como colaboradora. Lo mismo hicieron las querellas institucional y particular mientras que la defensa particular solicitó la absolución.

Después de cinco jornadas de juicio, que se desarrollaron ante el tribunal conformado por Raúl Aufranc, Patricia Lúpica Cristo y Lucas Yancarelli, se conoció la solicitud de las partes para los dos acusados de abuso sexual de una niña, en Cutral Co.

La fiscal Gabriela Macaya junto al asistente letrado Federico Cuneo pidió que ODCC sea declarado responsable como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, con un menor de 18 años de forma continuada, y corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años, y por ser persona conviviente. Se le endilga además ser coautor de tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

En cuanto a la mujer -SIT – se le atribuyen los delitos (como autora) en carácter de colaboradora de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años. Y de corrupción de menores agravada por ser víctima menor de 13 años y por ser la ascendiente. Además, como coautora de tenencia de arma de arma de fuego.

En tanto, la querella particular, a través del abogado Mario Jordán Díaz confirmó que adhirieron al pedido fiscal en cuanto a la responsabilidad de los acusados. El abogado que representa a la familia de la víctima sostuvo que existió una abundante cantidad de prueba científica que respaldan su solicitud.

Mientras que la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a través de Gabriela Bianco se sumó a la solicitud fiscal.

Del lado de los defensores particulares de la pareja acusada se planteó la absolución por entender que se trató de un accidente doméstico, tal como relató la mujer cuando trasladó a la niña ante la asistencia médica.

En el juicio se sostuvo que el autor de los abusos fue el hombre acusado, en el pequeño departamento en el que convivía junto a la mujer y la víctima. En el alegato inicial, la fiscal Macaya subrayó que como consecuencia de esos abusos, la niña fue llevada por la madre a la guardia del hospital de Cutral Co. Luego fue derivada a una clínica privada de Neuquén, que después de revisarla se dispuso una operación debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Se mencionó que la imputada informó que el origen de las lesiones eran consecuencia de un accidente doméstico.

El tribunal escuchó a las partes y la semana próxima dará a conocer el veredicto. En el caso de ser declarados responsables por los jueces Aufranc, Lúpica Cristo y Yancarelli, se deberá realizar otra audiencia en la que se conocerá el monto de la condena.

El viernes, una vez concluyó la audiencia, se originaron algunos disturbios cuando el móvil de la GEOP retiró a los dos acusados desde el edificio judicial hasta la dependencia donde están alojados. Las personas que aguardan afuera desde el inicio del juicio se manifestaron en contra de los acusados.