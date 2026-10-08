La Policía Federal desmanteló un kiosco de drogas en Cipolletti y detuvo a un hombre

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un certero operativo en la provincia de Río Negro. Durante el procedimiento, las fuerzas federales lograron desarticular un concurrido punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Cipolletti, capturando al principal responsable y secuestrando más de medio kilo de drogas.

La investigación se originó a partir de una orden judicial emitida por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, dirigida por el fiscal Sebastián Gallardo, con la intervención del Auxiliar Fiscal Francisco Iglesia Frezzini. La fiscalía encomendó a la División Antidrogas Cipolletti la realización de tareas de inteligencia sobre una vivienda ubicada en el Barrio Don Bosco, ante las sospechas de que en el lugar se desarrollaban actividades vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Tras intensos trabajos de campo, tareas de observación y análisis de datos, los agentes antinarcóticos lograron constatar la maniobra delictiva. Se determinó que el inmueble no solo funcionaba como boca de expendio al menudeo, sino también como centro de acopio y fraccionamiento. Asimismo, los investigadores lograron individualizar a un hombre mayor de edad y de nacionalidad argentina como el encargado de dirigir la operatoria clandestina.

Con las evidencias reunidas, la Justicia otorgó la correspondiente orden de allanamiento para la vivienda investigada. Durante la irrupción del personal policial, se concretó la detención del sospechoso y se incautó más de medio kilo de marihuana, varias dosis de cocaína listas para la venta, tres teléfonos celulares, un posnet utilizado para el cobro digital, 340.000 pesos en efectivo y documentación relevante para la investigación.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), dando por desmantelado un importante foco de distribución que afectaba a los vecinos de la zona.